Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Asiakkaiden ja henkilökunnan suojaustoimet säilyvät päivittäistavarakaupoissa ennallaan toistaiseksi. Kaupan edustajat kiittivät yhteistyötä erityisesti rokotuksissa, josta on saatu hyviä kokemuksia ja myönteistä palautetta asiakkailta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa epidemiassa on palattu perustasolle, eikä yleisten kokousten ja tilaisuuksien rajoituksia ei ole. Maskisuositukset ovat palaamassa perustason suositusten mukaisiksi. Valtioneuvoston asettamat ravintolarajoitukset ovat voimassa alueen tautiluokituksen mukaisesti. Perjantaista 24.9.2021 alkaen ravintolarajoitukset ovat poistuneet myös Pohjois-Pohjanmaalla, kun siirryttiin perustasolle. Myöskään Kainuussa erillisiä rajoituksia asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin ei ole. Yleiset hygienia- ja etäisyydenpitovelvoitteet ovat voimassa kaikilla alueilla. Ylijohtaja Savolaisen mukaan olemme jännittävässä tilanteessa ja jatkuvasti pohditaan, miten yhteiskuntaa voidaan avata turvallisesti. Myös kolmas rokotuskierros on aloitettu Suomessa riskiryhmille ja terveyden ja sosiaalihuollon riskiryhmien kanssa työskenteleville. Yksikön päällikkö Pasi Hirvikoski kertoi koronavirustilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Rokotuskattavuus on tärkein mittari tällä hetkellä taudin torjunnassa. On tärkeää, että rokotuskattavuus saadaan mahdollisimman korkeaksi, että taudin riski saadaan nykyistä matalammaksi. Lähikontaktissa ja esimerkiksi aivastaessa on aina taudin tarttumisen riski ja rokottamaton on riskissä saada myös vaikea tautimuoto. Maskin käyttöä kannattaa jatkaa isommissa väkijoukoissa harkinnan mukaan silloin, kun ei voi välttää lähikontaktia. On hyvä muistaa, että lähikontaktin välttäminen vähentää myös mahdollisuutta saada tavanomainen flunssa. Myös rokotettuja koskee ohje, että flunssaisena ei saa lähteä liikkeelle. Ylijohtaja Savolaisen mukaan valtioneuvoston hybridistrategian uudet linjaukset saatiin kaksi viikkoa sitten ja odotamme STM:n tarkempia ohjeistuksia. Jatkossakin kuntakohtaisesti otetaan rajoituksia käyttöön epidemiatilanteen mukaisesti tautiryppäiden mahdollisesti ilmaantuessa. Testauksen osalta uudet ohjeistukset on otettu jo käyttöön. Eduskunta käsittelee tartuntatautilain muutoksia turvavälin osalta. Yhteydenotot medialle ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0205 017 598, pasi.hirvikoski@avi.fi Usein kysytyt kysymykset Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi) Alueelliset koronasivustot www.oyskorona.fi www.sote.kainuu.fi

