Kauppakeskus Loheen uusi merkkivaatteiden Outlet-myymälä

Täydennystä kauppakeskus Lohen palvelutarjontaan saadaan 18. joulukuuta, kun toiseen kerrokseen avataan uusi edullisia merkkivaatteita myyvä Outlet-myymälä.

Kauppakeskus Loheen avataan vielä joulukauppaan uusi Outlet, jonka tarjonta muodostuu pääosin valikoimista poistuvista tunnetuista ja laadukkaista merkkivaatteista. Mikä hienointa, tällaista liiketoimintaa asiakkaat ovat myös toivoneet Loheen, joten pystymme samalla vastaamaan asiakkaiden toiveisiin. Poistomyynnin takia tuotteet ovat edullisempia kuin muualla ja ne tulevat Outletiin myyntiin mm. sesongin vaihtuessa”, kertoo SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola.



”Outlet avataan 18. joulukuuta ja liike on auki arkisin 10-18 ja viikonloppuisin 12-16. Outlet on hyvä lisä kauppakeskuksen muodin tarjontaan. Lohen vuokrausaste on avauksesta lähtien ollut varsin korkea, yli 96 prosenttia, ja uuden Outlet-myymälän myötä liikepaikat ovat täynnä”, iloitsee Tolppola.