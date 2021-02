Kauppakeskus Mylly on Suomen hyvämaineisin kauppakeskus

Kauppakeskus Mylly sijaitsee Raisiossa ja on Varsinais-Suomen suurin kauppakeskus. Myllyssä on lähes 150 liikettä ja palvelua. Kävijöitä Myllyssä on vuosittain 5 miljoonaa ja kokonaismyynti vuodessa on noin 200 milj. euroa.

T-Media on maineen mittaamiseen ja analysoimiseen erikoistunut tutkimusyhtiö. T-Media käyttää liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset.

Luottamus&Maine on T-Median kehittämä tutkimusmalli, joka auttaa luottamuksen ja maineen mittaamisessa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Tutkimusmalli selvittää organisaation maineen ja luottamuksen tason sekä tunnistaa organisaation tärkeimmät vahvuudet ja kehityskohteet.