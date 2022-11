Kauppakeskus Mylly paransi turvallisuusluokitustaan – parhaat arviointipisteet suomalaisista kauppakeskuksista

Kauppakeskus Mylly paransi arviointipisteitään lokakuussa tehdyssä auditoinnissa. Mylly on kehittänyt johtamisjärjestelmiään ja valmiuttaan erilaisiin poikkeus- tai kriisitilanteisiin. Kauppakeskus Myllyssä varmistetaan, että turvallisuuskäytännöt toimivat myös silloin, kun kävijämäärät ovat suuria. Kriisi- ja hätätilanteisiin on varauduttu, ja niitä varten harjoitellaan yhdessä vuokralaisten kanssa. Myllyssä on myös parannettu turvallisuusstandardeja.

– SHORE-sertifikaatti todentaa kehittyneet turvallisuuskäytäntömme ja hyvän riskienhallinnan. Se osoittaa, että selviytymiskykymme eri tilanteissa perustuu suunnitteluun ja jatkuvaan varautumiseen. Olemme sitoutuneita pitkäjänteiseen turvallisen ja vastuullisen ympäristön rakentamiseen asiakkaillemme ja vuokralaisillemme, kertoo Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Mylly sai SHORE-sertifikaatin tämän vuoden tammikuussa, ja nyt kauppakeskus nosti SHORE-sertifikaatin tasoa. Mylly sai arvioinnissa Suomessa SHORE-sertifioiduista kauppakeskuksista korkeimman pistemäärän.

SHORE-sertifikaatti vahvistaa edelleen Kauppakeskus Myllyn brändiä ja asemaa Suomen hyvämaineisimpina kauppakeskuksena (Kauppakeskusten Luottamus&Maine-tutkimus, T-Media 2021). Myllyllä on myös LEED GOLD -ympäristösertifikaatti, joka on globaali rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä.

– Sertifikaatit tuovat kauppakeskuksen johtamiseen arvokasta ulkopuolista arviointia, painottaa Hantula.

Turvallinen ympäristö on tulevaisuuden menestystekijä

SHORE-sertifikaatin myöntää kansainvälinen, riippumaton riskienkartoitusasiantuntija SAFE Asset Group.

– SHORE-sertifiointien avulla pyritään tarjoamaan mahdollisimman turvallinen ympäristö asiakkaille ja vuokralaisille, minimoimaan riskejä, maksimoimaan kiinteistön arvo sekä vahvistamaan johtamisjärjestelmiä. Nämä kaikki ovat avaintekijöitä tulevaisuuden kauppakeskusten onnistumisessa, kertoo SAFE Asset Groupin toimitusjohtaja Erik Engstrand.