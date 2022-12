Kauppakeskus Sokkari menestyi kauppakeskusvertailuissa

Jyväskylän kaupunkikeskustassa on tunnustetusti houkutteleva ostoskeskus, mikä on hyvä merkki keskustan vetovoimaisuudesta. Kauppakeskus Sokkarissa kauppakeskusvuokralaisten tyytyväisyys kauppakeskuksen toimintaan on Suomen kärkitasoa. Erityisen tyytyväisiä vuokralaiset ovat kauppakeskuksen johtamiseen. Lisäksi vuokralaisten suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-luku sekä kokonaistyytyväisyys ovat valtakunnallisesti kauppakeskusvertailun kärkitasoa.

Kauppakeskus Sokkarissa kauppakeskusvuokralaisten tyytyväisyys kauppakeskuksen toimintaan on Suomen kärkitasoa. Kuva: Tommi Sassi

KTI Kiinteistötieto Oy toteuttaa vuosittain valtakunnallisen vuokralaistyytyväisyyskyselyn kauppakeskuksille. Kauppakeskus Sokkarin osalta kauppakeskusjohtaminen nousi ykkössijalle vertailussa kyselyyn osallistuneihin 24 kauppakeskukseen ympäri Suomen. Kokonaistyytyväisyyden ja suositteluhalukkuutta kuvaavan NPS-luvun osalta Sokkari nousi vertailussa toiseksi. − Olemme todella iloisia, että meidän vuokralaisemme ovat tyytyväisiä toimintaamme ja meidän tarjoamiin liiketiloihin, palveluihin ja yhteistyöhön. Se, että meidän vuokralaisemme ovat vertailussa Suomen toiseksi tyytyväisimpiä kauppakeskusvuokralaisia, on meille todella iso asia ja olemme myös tehneet sen eteen paljon töitä viime vuosien ajan, toteaa Kauppakeskus Sokkarin johtaja Una Hirvilammi. Osa-alueittain tarkasteltuna Sokkarin vuokralaisten kokonaistyytyväisyys on selvästi yli vertailun keskitason tutkimuksen kaikilla osa-alueilla. Parhaiten Sokkari menestyi kauppakeskusjohtamisessa, mikä näkyy muun muassa tyytyväisyydessä kauppakeskustiimin ja vuokralaisten väliseen yhteistyöhön, osaamiseen kauppakeskuksen kilpailukyvyn kehittämisessä sekä päivittäisten asioiden hoitamiseen. − Sijaintimme Jyväskylän keskustan ytimessä tuo meille omat haasteet ja ne osaltaan näkyivätkin tutkimuksessa kehityskohteina. Teemme loistavan tiimimme kanssa paljon töitä kauppakeskuksen yleisen viihtyvyyden ja siisteyden eteen. Hienot tulokset tyytyväisyysluvuissa kertovat, että työ on tuottanut tulosta ja tästä on hyvä jatkaa kehittämistä edelleen. Olen erittäin onnellinen, että olemme vertailussa valtakunnallisesta parhaiten pärjännyt keskustassa sijaitseva kauppakeskus, iloitsee Hirvilammi. Osuuskauppa Keskimaan omistamalla Kauppakeskus Sokkarilla on 30 vuokralaista. KTI Kiinteistötieto Oy toteutti vuokralaiskyselyn 19.9.–11.10.2022 sähköisenä kyselynä. Kyselyyn osallistui yhteensä 24 kauppakeskusta Suomesta.



Kauppakeskus Sokkarissa kauppakeskusvuokralaisten tyytyväisyys kauppakeskuksen toimintaan on Suomen kärkitasoa. Kuva: Tommi Sassi

