Kauppakeskus Sokkarille nuorten suosima kansainvälinen ketju Blue Tomato

Jyväskylän ydinkeskustassa sijaitseva Kauppakeskus Sokkari saa kauppakeskukseen uuden vetovoimaisen toimijan, kun nuorten suosima vapaa-ajan vaatteita myyvä lifestyle-myymälä Blue Tomato aukeaa heinäkuun lopulla.

− Olemme todella iloisia, että saamme Kauppakeskus Sokkariin uuden, erityisesti nuorten keskuudessa suositun toimijan. Blue Tomato täydentää täydellisesti kauppakeskuksen tarjontaa erityisesti urheilu- ja vapaa-ajan tuotteiden osalta, iloitsee Kauppakeskus Sokkarin johtaja Una Hirvilammi.

Itävaltalainen Blue Tomato on kansainvälisesti yksi suurimpia lumilautailun, laskettelun, skeittauksen ja lifestyle-muodin verkkokauppoja, jolla on verkkokaupan lisäksi yli 80 myymälää Euroopassa. Jyväskylän Kauppakeskus Sokkariin avattava noin 250 neliön myymälä on kahdeksas Blue Tomato myymälä Suomessa. Blue Tomato etsii parhaillaan työntekijöitä uuteen myymälään Jyväskylässä.

Blue Tomaton myymälä sijoittuu kauppakeskuksen 1. kerrokseen, jossa on aiemmin sijainnut IKEAn huonekalunäyttely.

− Meidän toiminnallemme ja koko Jyväskylän keskustan vetovoimaisuudella on erittäin tärkeää, että saamme keskustaan nuorten suosimia kansainvälisiä toimijoita. Meillä Sokkarilla asiakasmäärät ovat nousseet positiivisesti, ja vain jatkuvasti kehittymällä pystymme pitämään niin Sokkarin kauppakeskuksen kuin Jyväskylän keskustankin vetovoimaisena jatkossakin, toteaa Hirvilammi.

Osuuskauppa Keskimaan omistamalla Kauppakeskus Sokkarilla on yhteensä 31 vuokralaista.



Blue Tomato

Blue Tomato on yksi Euroopan johtavista jälleenmyyjistä lumilautailuun, vapaalaskuun, surffaukseen, skeittaukseen ja katumuotiin. Blue Tomatolla on yli 400 000 tuotetta yli 500 eri tuotemerkiltä. Tuotemerkkeihinkuuluu muun muassa Burton, Vans, Volcom, Roxy, DC, Billabong, Quiksilver, adidas ja Nike. Blue Tomatolla on yli 80 myymälää Itävallassa, Saksassa, Sveitsissä, Ruotsissa, Suomessa, Alankomaissa ja Norjassa. Verkkokauppapalvelu on saatavilla 14 eri kielellä, tuotteita toimitetaan maailmanlaajuisesti.



Lisätietoa: https://corporate.blue-tomato.com/fi/