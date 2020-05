Kauppakeskus Sokkarin poikkeusaukioloajat laajenevat ja kehityshankkeet etenevät

Kodin Terran aukioloaikoja laajennetaan ja puutarhan pop up -myymälät saapuvat marketien pihoihin 30.4.2020 10:50:00 EEST | Tiedote

Kevään saapuminen on saanut pihan ja parvekkeen laittajat liikenteeseen koronasta huolimatta. Kauppa on vilkastunut selvästi Jyväskylän Kodin Terrassa, jossa aukioloaikoja laajennetaan 4.5.2020 alkaen. Kodin Terran puutarhamyymälän lisäksi myös Prismojen Kesäpihat on avattu. Tänä keväänä osa Keskimaan S-marketeista, Saleista ja ABC-liikennemyymälöistä ovat saaneet piha-alueilleen uuden puutarha pop up -myymälän.