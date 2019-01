Kauppakeskus Sokkarissa avautuu Unikeidas

Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 600 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 130 000. Keskimaa työllistää lähes 2000 keskisuomalaista.

Joensuun Sänkytehdas

Joensuun Sänkytehdas on suomalainen sänkyvalmistaja jonka käsityönä Pohjois-Karjalan Liperissä valmistetut kotimaiset Pauli Jämsén Designer Beds-malliston Koitere vuoteet ovat löytäneet tiensä Suomesta naapurimaihimme ja aina Yhdysvaltoihin saakka. Joensuun Sänkytehdas työllistää noin 30 huonekalu- ja myyntialan ammattilaista ympäri Suomen, sekä yhteistyökumppaneita Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Joensuun Sänkytehtaan Unikeidas-myymälät löydät Jyväskylästä, Joensuusta, Heinolasta ja Espoosta.

