Kauppakeskusjätti Citycon palkittiin nuorisolähtöisestä toiminnastaan SOSTE -palkinnolla

Kutsu toimituksille: MS SOSTE 2018 avajaistilaisuuteen ja risteilylle 9.-10.10. 5.10.2018 17:28 | Kutsu

M/S SOSTE avajaiset Aika: tiistai 9.10. klo 13 - 15 Paikka: Tennispalatsin Finnkino (Salomonkatu 15, Helsinki) M/S SOSTEn avajaisissa tapahtuman suojelija Juha Sipilä puhuu tulevaisuuden yhteiskunnasta. Toimittaja, tuottaja Arman Alizad pitää puheenvuoron arjen hyvinvoinnista, hyvän tekemisestä ja ihmisten tukemisesta. Lisäksi toimittaja ja tietokirjailija Anu Partanen pohtii puheenvuorossaan, millainen on yhteiskunta todella tarjoaa asukkailleen eniten vapautta ja millainen on hyvinvointivaltion tulevaisuus. Avajaisissa jaetaan myös vuoden 2018 SOSTE -palkinto. Palkinnon tarkoituksena on kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota hyvinvoinnin ja talouden tasavertaisen suhteen rakentumiseen sekä hyvinvointi-investointien merkitykseen. Avajaisten juontajana toimii Jasmin Hamid. M/S SOSTE -tapahtuman avajaiset pidetään Tennispalatsin Finnkinossa (Salomonkatu 15, Helsinki) ti 9.10.2018 klo 13.00 alkaen. Tilaisuus on maksuton. M/S SOSTE 2018 Horisontissa hyvinvointi - Välfärd i sikte Aika: t