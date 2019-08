Kauppapolitiikka moukaroi myös Helsingin pörssiä – päiväkohtaiset kurssilaskut silti pienentyneet

Kauppapolitiikka ja politiikka näyttäisivät heittelevän osakekursseja ympäri maailmaa. Danske Bankin vertailu osoittaa kuitenkin, että Helsingin pörssissä yksittäiset, isot laskupäivät ovat harvassa. Se tekee osakeostojen ajoittamisesta vaikeampaa.

Osakeostojen ajoittaminen kurssipudotukseen voi olla nyt vaikeampaa kuin vielä muutama vuosi sitten. Danske Bankin vertailun mukaan vuosina 2014–2019 isoimmat laskupäivät ajoittuvat vertailun alkuvuosiin. Sen sijaan kurssilaskut jakaantuvat nyt useammalle päivälle.

Edellisen kerran Helsingin pörssin OMX-indeksi laski yli kolme prosenttia vuonna 2016, kun Iso-Britannia oli äänestänyt brexit-päätöksen puolesta. 27.6.2016 kurssit laskivat 7,84 prosenttia. Vuonna 2015 taas 5,15 prosentin pudotuksen aiheuttivat epäilykset Kiinan talouden kestävyydestä.

”Vaikuttaa siltä, että kauppapoliittiset jännitteet ovat nyt arkipäivää. Pieniä shokkeja tulee koko ajan, jolloin suuret pudotukset ovat myös harvinaisempia”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Esimerkiksi viime syksyn kurssilasku syntyi useammassa jaksossa usean päivän aikana. Syys-lokakuussa nähtiin pisin laskujakso vertailukaudella 2014–2019, kun Helsingin pörssin pääindeksi laski 10 päivää putkeen. Yhteensä indeksi laski tuona aikana 8,4 prosenttia.

Kuluvana vuonna kurssit ovat sahanneet aktiivisesti kauppapolitiikan ja poliittisten jännitteiden mukana. OMX-pääindeksi on nyt 1,7 prosenttia korkeampi kuin vuoden alussa.

Tänä vuonna on nähty myös kolmanneksi voimakkain yksittäinen nousupäivä vertailujaksolla 2014–2019. Tammikuun 4. päivä Helsingin pörssi nousi 3,03 prosenttia, kun Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppaneuvottelujen aloittaminen aiheutti optimismia sijoittajissa.

”Toisenlainen tunnelma nähtiin tämän viikon maanantaina, kun Trumpin ohjeet yhdysvaltalaisyrityksille jättää Kiina nostivat pelkoja. Sijoittajan kannattaa muistaa, että kauppapolitiikan sekä politiikan ja pörssiyhtiöiden tuloksien ja sitä kautta kurssikehityksen välillä on edelleen lopulta yhteys.”

Osakemarkkinat kiinni politiikassa

Kemppaisen mukaan epävarmuus tarkoittaa myös sitä, että osakeostojen ajoittaminen kurssilaskuihin on vaikeaa.

”Moni piensijoittaja katsoo laskupäiviä ostomahdollisuuksina, sillä tuollaisina päivinä osakkeet laskevat tyypillisesti kautta linjan. Ostohousujen jalkaan laittaminen on kuitenkin muuttunut hankalammaksi, sillä pudotukset ovat viime vuosina olleet pienempiä ja jakaantuvat pidemmälle aikavälille.”

Kemppaisen mukaan osakeostoja kannattaa ennemmin katsoa pidemmällä aikavälillä ja hajauttaa tasaisesti kuin yksittäisiä pudotuspäiviä katsomalla.

”Ostamisen ajoittaminen laskussa on tuuripeliä etenkin nyt, kun laskut ajoittuvat usealle päivälle yksittäisen pudotuksen sijaan. Ajallisesti hajauttamalla lopputulos on yleensä parempi. Markkinamyllerryksessä paras strategia on pitkäjänteinen sijoittaminen”, Kemppainen sanoo.

Tietoa vertailusta

Vertailussa olivat mukana vuodet 2014–2019. Vertailussa käytettiin kunkin päivän päätöskursseja.