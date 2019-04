Kauppatorin lauttaterminaalin uudistustyö valmistui

Kauppatorilla sijaitseva Suomenlinnan liikenteen lauttojen käytössä oleva terminaalialue on uudistettu. Uudet matkustajaportit otettiin käyttöön tänään.

Lauttaterminaalin uudistustyössä alueen kulkuyhteyksiä selkeytettiin ja aidat, ajoneuvopuomit ja matkustajaportit uusittiin. Matkustajaporttien määrää lisättiin; entisen kolmen portin sijasta terminaalissa on nyt viisi porttia. Porttirivissä on erillinen kääntöportti lastenvaunujen, pyörätuolien ja polkupyörien kanssa liikkuville matkustajille. Lisäksi Suomenlinnan asukkaiden ja saarella työskentelevien käytössä on kaksi porttia.

Uudistuksella pyritään vähentämään ruuhkaisuutta ja nopeuttamaan lautan tyhjentämistä ja lastaamista. Suomenlinnan lauttaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet usean vuoden ajan, ja terminaali on erityisesti kesäaikaan ruuhkainen.

Terminaalirakennuksen perusparannustyöt on suunniteltu toteutettavaksi talvikauden 2019-20 aikana.