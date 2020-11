Kauppatorin matkustajapaviljonki jälleen matkustajien käytössä

Kauppatorilla sijaitseva Suomenlinnan lautan matkustajapaviljonki on jälleen matkustajien käytössä. Paviljonki oli suljettuna viime keväästä saakka, kun rakennus restauroitiin. Työt ovat valmistuneet ja paviljonki toimii jälleen matkustajien odotustilana. Alueen kulkureitit ovat palautuneet ennalleen ja tilapäinen odotustila poistettu käytöstä.

Lähes 70 vuoden ikäinen matkustajapaviljonki oli ennen restaurointia jo erittäin huonossa kunnossa. Restauroinnissa paviljonki entisöitiin siten, ettei rakennuksen tyyli muuttunut. Paviljongin puurunko on kunnostettu, ulkoseinien tammiverhous uusittu, valaisimet entisöity sekä lattia ja vesikatto uusittu.

Esimerkiksi ikkunakarmit on kunnostettu puusepäntyönä siten, että kaikki säilytettävissä oleva on kunnostettu ja vaurioituneet osat on korvattu uudella tammella. Ulko-ovet on uusittu alkuperäisten mukaisina ja niissä on käytetty alkuperäisiä vetimiä ja potkupeltejä. Odotustilan penkki on kunnostettu.

Kauppatorin terminaalin matkustajapaviljonki valmistui vuonna 1952 Helsingin olympialaisiin. Rakennus on palvellut valmistumisestaan lähtien Suomenlinnan lauttaliikenteen matkustajien odotustilana ja kesäisin lipunmyyntitilana.