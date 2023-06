Kaupungin innovaatiorahastolta tukea Myllypuroon syntyvälle rakennusalan tieto-​ ja taitokeskittymälle

Asuinalueen vaihtaminen Helsingissä usein kytköksissä perhetilanteen tai tulotason muutokseen 2.6.2023 08:54:42 EEST | Tiedote

Helsinkiläiset muuttavat asuinalueelta toiselle todennäköisemmin perhetilanteen tai tulotason muuttuessa. Myös oman asuinalueen muiden asukkaiden tulotaso on yhteydessä muuttopäätöksiin – muuton todennäköisyys on suurempi, kun kotitalouksien oma tulotaso poikkeaa selvästi heidän asuinalueensa tulotasosta. Helsinkiläisten muutot näyttävät suuntautuvan suurituloisemmille alueille, kun elämäntilanne on vakaampi.