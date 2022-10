Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.10.2022

ELY-keskus on tehnyt asemakaavasta oikaisukehotuksen, jossa todetaan, että melusuojattu tuuletusikkuna ei täytä vaatimusta asunnon avautumisesta ohjearvot alittavalle hiljaiselle julkisivulle. Espoon kaupunki katsoo, että valtuuston hyväksymä Rusthollinrinteen asemakaavan muutos on ollut maankäyttö- ja rakennuslain mukainen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on neuvotellut tilanteesta kaava-alueen maanomistajan kanssa. Neuvotteluissa on maanomistajan toiveesta päädytty siihen, että enemmän viivästyksen välttämiseksi asemakaavaan tehdään oikaisukehotuksessa vaaditut muutokset.

Asia 5 Riihitontunkulma, asemakaavaehdotuksen palauttaminen uudelleen valmisteluun, alue 211838, 15. kaupunginosa Niittykumpu jätettiin pöydälle.

Asia 6 Valtuustoaloite tilapäistä suojelua saavien ja turvapaikanhakijalasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä Espoossa palautettiin valmisteluun, jotta vastauksessa voidaan huomioida lainsäädäntöön tehtävillä olevat muutokset.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

