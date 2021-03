Kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa 12.3. salaisena pidettävä aiesopimus

Kaupunginhallitus piti 12.3.2021 ylimääräisen kokouksen, jossa käsiteltiin aiesopimukseen liittyvää salaista asiaa.

– Kokouksessa käsitellyssä sopimuksessa on kyse yksityisen toimijan ja kunnan välisestä liikesalaisuudesta, ja siksi meidän on pidettävä asia salaisena, kunnes aiesopimus on allekirjoitettu. Järjestämme asiasta tiedotustilaisuuden yhdessä muiden osapuolten kanssa, alustavasti 19. huhtikuuta, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Salassapitovelvollisuus perustuu julkisuuslakiin 24 § 1 mom. 17 ja 20 kohdat, yksityisen ja kunnan liikesalaisuudet.