Kaupunginhallitus esittää Inka Hopsua (vihr.) valtuuston puheenjohtajaksi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle erillisellä päätöksellä myytävän tontin toteuttamiseen liittyvän julkisten osien toteutussopimuksen. Tontin kauppahinnaksi on neuvotteluissa sovittu 12,4 miljoonaa euroa toukokuun 2023 elinkustannusindeksin tasossa. Tontin kaupasta tullaan valmistelemaan erillinen tontin myyntipäätösesitys Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle päätettäväksi.

Varma on halukas käynnistämään kohteen rakennustyöt. Hanke on merkittävä työpaikkakohde ja se on arkkitehtuuriltaan näyttävä rakennus Keilaniemen sisääntulossa. Tontin kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä tullaan samanaikaisesti allekirjoittamaan Keilalahdentien ja muiden julkisten osien toteutussopimus. Toteutussopimuksessa on erityisenä seikkana mainittu vireillä olevan Keilaniemen keskuspysäköinnin eteläisen sisäänajon toteuttaminen tontille. Toteutussopimuksen mukaan Varma toteuttaa Keilalahdentien ja puiston tarvittavine väliaikaisjärjestelyineen ja kaupunki maksaa niiden toteuttamisen kustannukset (arvio on 3,2 miljoonaa euroa). Julkisten alueiden toteuttaminen osana Keilaniemen Portti-hanketta on perusteltua alueen ahtauden johdosta. Ratkaisun avulla alue saadaan merkittävästi nopeammin lopulliseen tilaan.