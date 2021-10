Kaupunginhallitus esittää Laajasaloon kahta uutta luonnonsuojelualuetta

Helsinki haki ratkaisuja työnhakijoiden digitaitojen mittaamiseen Mimmit koodaa –hackathonissa 1.10.2021 11:30:00 EEST | Tiedote

Helsinki tähtää tosissaan maailman parhaiten toimivaksi kaupungiksi, jossa työnteolle ja asumiselle on parhaat mahdolliset edellytykset. Yksi olennainen askel kohti tavoitetta on auttaa niitä, joiden työllistymistä estävät vajavaiset digitaidot. Riittävät digitaidot tulevat tulevaisuudessa olemaan työllistymisen edellytys melkeinpä alalla kuin alalla. Samalla Helsingin kaupungin tavoitteena on monipuolistaa tietotekniikka- ja ohjelmistoalan varsin miehistä kuvaa.