Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Kytäjän kartanon asemakaavan hyväksymistä

Ekologisten rakennusmateriaalien tehdasrakennus suunnitteilla Hyvinkäälle: Kaupunki päätti 4,5 hehtaarin tonttivarauksesta RETEX Panels Oy:lle 22.9.2020 12:22:15 EEST | Tiedote

Hyvinkään kaupungin kehittämisjaosto on päättänyt kokouksessaan 21.9.2020 tonttivarauksesta RETEX Panels Oy:lle Antinsaaren yritysalueelta. RETEX Panels Oy:lle on varattu noin 4,5 hehtaarin suuruinen tonttialue, jolle on tarkoitus rakentaa noin 16 000 m2 tehdasrakennus. Tehtaassa tullaan valmistamaan kierrätettävästä tekstiilijätteestä erilaisia ekologisia rakennusmateriaaleja.