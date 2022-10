Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Nihdin uudisrakennuksen hankesuunnitelman

Nihti kuuluu Kallion peruspiiriin, jossa asui vuoden 2019 lopussa 1–6 -vuotiaita lapsia 994. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan lasten määrä alueella kasvaa siten, että 15 vuoden kuluttua lapsia arvioidaan olevan noin 420 nykyistä enemmän.

Hanke on tärkeä ja kiireellinen alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämiseksi. Tällä hetkellä alueella on käytössä väliaikainen noin 130-paikkainen paviljonkipäiväkoti Ariel, josta luovutaan uudisrakennuksen valmistuttua.

Uudishankkeen laajuus on noin 1 693 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 8 400 000 euroa. Rakennustöiden on määrä alkaa elokuussa 2023 ja tilojen valmistua elokuussa 2024.

Palvelukeskus Helsingin toimitusjohtajaksi Minna Hoffström

Kaupunginhallitus päätti ottaa kauppatieteiden maisteri Minna Hoffströmin palvelukeskusliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Hoffström siirtyy tehtävään Espoon kaupungilta, jossa hän toimii vs. perusturvajohtajana.

Palvelukeskus Helsinki on Helsingin kaupungin liikelaitos, joka tuottaa ruoka-, puhtaus-, puhelin- ja hyvinvointipalveluja sekä aulapalveluja kaupungin toimialoille. Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa ennakoiden alalla ja asiakastarpeissa tapahtuvia muutoksia. Hän vastaa toiminnan strategisesta ohjauksesta, suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että liikelaitos saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Toimitusjohtajan vastuulla on noin 1 600 henkilön organisaation johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen kaupungin yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginhallitukselta lausunto tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2023−2026

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2023−2026. Lausunnon mukaan Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon rahoituksen määrä on vähäinen suhteessa korjausvelkaan ja investointien tarpeisiin. Rahoitustasoa tulee nostaa pysyvästi, sillä alueen liikkujat ja tavaramäärät sekä asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat maankäytön ja talouden kehityksen myötä. Helsingin seudun merkitys maan taloudelle on keskeinen, ja seudun toimintaedellytykset tulee turvata huolehtimalla hoidon ja korjausten lisäksi maantieverkon tarpeellisista investoinneista. Viime vuosina rahoitus ei ole riittänyt pieniinkään liikenneverkon palvelutasoa nostaviin investointeihin.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että valtion osallistuminen tieverkon kehittämishankkeisiin siten, että se tukee Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmassa ja MAL-sopimuksessa 2020–2031 esitettyjä alueellisia asuntotuotantotavoitteita, on perusteltua. Tästä näkökulmasta keskeisiä hankkeita ovat muun muassa Malmin (Ilmasillan) eritasoliittymä Lahdenväylällä, Koivusaaren eritasoliittymä Länsiväylällä ja Kuninkaantammen eritasoliittymä Hämeenlinnanväylällä. Myös Kehä I:n kehittämistä tulee jatkaa toteuttamalla Myllypuron eritasoliittymä sekä kiirehtiä maanteiden meluntorjuntahankkeita kasvavien meluhaittojen vähentämiseksi.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

Johanna Snellman

Viestintäasiantuntija

P. 040 843 09 15

johanna.snellman@hel.fi