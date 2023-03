Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaava 2060 -tavoitteet

Yleiskaavan laatimista ohjaavat monet lait, tavoitteet ja suunnitelmat. Näiden lisäksi yleiskaavan tavoitteiden valmistelussa on huomioitu myös mm. analyysia nykytilanteesta sekä tulevaisuuden kehityssuunnista, Meidän Espoo 20X0-tapahtumasarjan tuloksia sekä asukkailta kerättyjä näkemyksiä.

Yleiskaavan tavoitteet on koottu kolmen ylätavoitteen alle:

1) Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi

Varaudutaan kaupungin kasvuun.

Ohjataan uusi rakentaminen ensisijaisesti nykyisten ja tulevien raiteiden sekä merkittävimpien joukkoliikennereittien varrelle ja huolehditaan ajoneuvoliikenteen toimivuudesta ja sujuvuudesta. Tiivistyvien alueiden välisiä alueita kehitetään pääosin pientalovaltaisina alueina.

Mahdollistetaan omaleimaisten kerros- ja pientaloalueiden kehittyminen ja sopeutuminen olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäröivään maankäyttöön sekä torjutaan segregaatiota.

Vahvistetaan innovaatiokeskittymiä ja turvataan monipuolisen elinkeinotoiminnan tarpeet. Edistetään yksityisiä ja julkisia palveluja, työpaikkoja ja asumista yhdistävää keskustarakennetta.

Kaupunkia kehitetään historiaa ja kerroksellisuutta vaalien.

2) Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki

Parannetaan poikittaista joukkoliikenneverkkoa ja pyöräilyn edellytyksiä.

Huolehditaan hiilinieluista ja -varastoista.

Tuetaan kaupunkikeskusten sekä paikallis- ja aluekeskusten vetovoimaisuutta ja toimintojen monipuolisuutta.

Mahdollistetaan hiilineutraalit energiaratkaisut.

Tunnistetaan alueelliset ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista.

3) Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen

Parannetaan tiivistyvän kaupunkiympäristön käveltävyyttä ja viihtyisyyttä.

Turvataan lähiluonto ja hyvin saavutettavat virkistysalueet muun muassa laajentamalla Keskuspuistoa.

Tuetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistumista.

Vahvistetaan merellisyyttä ja vesistöjen merkitystä.

Soukan Liiketalo, asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus hyväksyi Soukan Liiketalon asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien asuin- ja liikerakennusten rakentuminen nykyisen liikekorttelin ja yleisen pysäköinnin alueelle. Kortteli muodostuu kahdesta rakennuksesta, joista pohjoisemmassa sallitaan liiketilojen rakentaminen ja eteläisemmässä sallitaan asuinkerrostalon toteuttaminen.

Suunnittelualue on osa Soukan rakennettua keskusta. Kaava-alueella on nykyisin vuonna 1972 valmistunut liikerakennus, jossa sijaitsi aiemmin mm. Soukan kirjasto. Rakennus on alkuperäinen ja kunnoltaan heikko, eikä täytä nykypäivän esteettömyysvaatimuksia. Rakennuksella ei ole tunnistettuja suojeluarvoja. Kaava-alueella on liikerakennuksen pysäköintipaikkojen myös yleisen pysäköinnin alue. Lisäksi siihen kuuluu osa Soukan keskeistä jalankulun ja pyöräilyn reittiä Soukanraittia sekä osa Soukantietä.

Asia 6 (Karakallio II, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen) jätettiin pöydälle.

Asia 11 (Valtuustoaloite Espoon kaupungin omistamien maiden tarjoamiseksi osaksi Nuuksion kansallispuistoa) jätettiin pöydälle.

Asia 10 Valtuustoaloite puiden istutuskampanjan järjestämisestä kouluihin ja varhaiskasvatukseen siirtyy käsiteltäväksi myöhemmin.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

