Kaupunginhallitus: Espoon asumisen ja maankäytön periaatteet

Asumisen ja maankäytön periaatteissa toteutuvat Espoo -tarinan tavoitteet, joiden mukaisesti Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin, Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen, Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki ja Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

Asumisen ja maankäytön periaatteiden laadinnassa tärkeimpiä ratkaistavia asioita ovat olleet asuntotuotannon monipuolisuuteen, maanhankintaan, tasaiseen vuokratulovirtaan sekä riittävään yritystonttivarantoon ja yritystonttien luovutukseen liittyvät kysymykset. Asumisen ja maankäytön periaatteissa on keskitytty toimenpiteisiin, joilla kysymyksiä voidaan ratkaista pitkällä tähtäimellä asunto- ja maapoliittisin keinoin.

Asumisen ja maankäytön periaatteet etenevät valtuuston käsittelyyn.

Espoon asumisen ja maankäytön periaatteet esityslistan liitteenä

Espoon lausunto Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman MAL 2023 -luonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon MAL 2023 -suunnitelman luonnoksesta ja vaikutusten arviointiselostuksesta. MAL 2023 on maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen suunnitelma, jossa kuvataan, miten Helsingin seutua pitäisi kehittää vuosina 2023-2060. Espoon kaupungilta on pyydetty lausuntoa MAL 2023 -luonnoksesta sekä sen vaikutusten arviointiselostuksesta, joka on samalla SOVA-lain 8§:n mukainen ympäristöselostus.

Espoon kaupungin lausunnossa kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:

suunnitteluprosessin raskauteen

liikennejärjestelmään liittyviin seikkoihin

asumisen vaihtoehtoisiin tuotantotapoihin

rakentamisen kohdistumiseen ensisijaisille vyöhykkeille

vaikutusten arvioinnin raskauteen ja vaikutusten arvioinnissa ehdotettuihin lisätoimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus teki lausuntotekstiin yhden muutoksen sekä yhden lisäyksen:

Kohdassa 3 Asuminen, tekstiä muutettiin seuraavasti: Tavoite on Espoon kannalta liian korkea, sillä se tuottaa liian suuria alueellisia tuetun asumisen keskittymiä uusille asuinalueille. Espoo voi hyväksyä ARA-tuotantotavoitteeksi korkeintaan 20 prosentin osuuden, josta tulee korvamerkitä noin 5 prosenttiyksikön osuus erityisryhmien ARA-asuntotuotantoon, joka kohdentuu tarkkarajaisesti tuen tarpeessa olevien kysyntään ja vastaa opiskelijoiden, ikääntyneiden ja vammaisten asuntotarpeisiin.

Kohtaan MAL-Investointiohjelma 2023 tehtiin lisäys: MAL-investointiohjelmaan tulisi lisätä myös Keilaniemen liityntärampit Länsiväylälle ja Länsiväylän Keilaniemen kohdalta ylittävän sillan perusparannus sekä Matinkylän liityntärampit Länsiväylälle. Keilaniemen liityntäramppien rakentaminen on valtakunnallisesti merkittävän työpaikkakeskittymän liikenteen sujuvuuden kannalta välttämätön investointi. Matinkylän liityntärampit sujuvoittaisivat keskeisen kaupunkikeskuksen asukkaiden ja työpaikkojen liikennettä. Lisäksi liityntäramppien rakentaminen vähentäisi merkittävästi liikennepainetta matalammalta katuverkolta sekä pienentäisi autoliikenteestä aiheutuvia haittoja asuinalueilla.

Espoon lausunto MAL 2023 -suunnitelmaan esityslistan liitteenä

Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto merkitsee vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen sekä Espoon kaupungin konserniraportin tammi-maaliskuu 2023 tiedoksi ja hyväksyy seuraavat määrärahojen muutokset:

Tilapalvelut liikelaitos, määrärahan lisäys 6 200 000 euroa Hyökyvuoren pysäköintilaitoksen hankkeen käynnistäminen.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden lisäykset:

Kunnallistekniikan maankäyttösopimusrakentamisen investointimäärärahan lisäys sekä Teknisen lautakunnan tuloarvion korotus 5 milj. euroa.

Valtuusto käsittelee osavuosikatsausta seuraavassa kokouksessaan 12.6.2023.

Osavuosikatsaus 1/23 sekä konserniraportti tammi-maaliskuu 2023 esityslistan liitteenä

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat