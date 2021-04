Kaupunginjohtajan koronainfo espoolaisille: palvelujen asteittainen avaaminen

Jaa

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoo kaupunkilaisille ja kaupungin työntekijöille ajankohtaisista koronatilanteeseen liittyvistä asioista torstaina 29.4.2021 klo 12.30–13.

Mäkelän puheenvuoron lisäksi infossa kuullaan katsaukset Espoon koronatartuntojen ja -rokotusten tilanteesta sekä koulujen ja harrastustoiminnan tilanteesta. Annamme lyhyen katsauksen myös ruotsin kielellä.

Katso info Teams Live -lähetyksenä. Linkki avautuu joko Teams-ohjelmalla tai verkkoselaimella. Et tarvitse välttämättä Teams-ohjelmaa, jotta voit osallistua infoon – riittää, että käytössäsi on tietokone, älypuhelin tai tabletti, jossa on verkkoyhteys.

Voit katsoa infon myös jälkikäteen tallenteena.

Lisätietoa koronasta: espoo.fi/koronavirus

Koronaohjeet monilla kielillä: espoo.fi/koronaohjeet

Koronarokotukset: espoo.fi/koronarokotus