Kaupunginvaltuusto hyväksyi periaatepäätöksen Helsingin satamatoiminnan uudelleenjärjestelyistä

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.2. kokouksessaan periaatepäätöksen satamatoiminnan uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa. Päätös mahdollistaa suunnittelun jatkamisen niin kutsutun Keskittämisskenaarion pohjalta, jossa autolauttaliikenne siirretään Eteläsatamasta Katajanokalle ja Länsisatamaan. Päätös sisältää myös suunnitelman satamatunnelista, joka kulkisi Länsisatamasta Länsiväylälle.

Eteläsatama muodostaa Helsingin pääjulkisivun meren suuntaan. Tavoitteena on, että alueesta kehittyisi viihtyisä ja houkutteleva kaupunkitila meren äärellä. Tämä edellyttää, että maankäytön suunnittelua voidaan tehdä ilman satama-aluevarausten aiheuttamia rajoitteita ja satamatoimintojen ajoneuvoliikenteen vaikutuksia, kuitenkin Helsingin Sataman toimintaedellytykset turvaten.

Päätöksessä hyväksytyn skenaarion mukaan matkustaja-autolauttaliikenne loppuu Eteläsataman puolella. Tukholman matkustaja-autolauttaliikenne keskitetään Katajanokalle ja Tallinnan liikenne Länsisatamaan.

Keskittämisskenaariossa nähdään välttämättömänä Länsisatamasta Länsiväylälle kulkevan satamatunnelin rakentaminen, joka mahdollistaa satamaliikenteen sujuvan järjestämisen ja Länsisataman toimintojen laajentamisen. Tunneli olisi tarkoitettu Länsisataman rekkaliikenteelle sekä Länsiväylän kautta satamaan ohjautuvalle henkilöautoliikenteelle. Satamatunneli toteutettaisiin Helsingin sataman investointina. Alustava kustannusarvio on noin 180 miljoonaa euroa.

Periaatepäätöksellä luodaan edellytykset Helsingin Sataman toimintojen uudelleen järjestelyille siten, että maankäytön kehittämiselle syntyy selkeät puitteet, jotka toimivat lähtökohtana myös Eteläsataman aluetta koskevassa laatu- ja konseptikilpailussa. Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvan rantavyöhykkeen laatu- ja konseptikilpailu, joka kattaa myös uudelle arkkitehtuuri- ja designmuseolle suunnitellun alueen, on tarkoitus käynnistää keväällä 2021.

Meri-Rastilan länsiosalle uusi asemakaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Meri-Rastilan länsiosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu koskee Rastilan metroaseman ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta ja 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen länsiosaa sekä asuinalueen sisäisiä puisto- ja katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uutta asuin-, liike- ja palvelurakentamista puistoalueiden reunoille sekä olemassa oleville tonteille. Uutta asuntorakentamista tulee olemassa olevan rakennuskannan purkaminen huomioiden 102 500 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 2 400.

Kaavamuutos vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan merkittävästi. Uuden rakentamisen tehokkuus ja kerrosluvut ovat nykyistä korkeampia. Liikekeskuksen uudistus ja siihen liittyvä Meri-Rastilan tien siirto muuttaa metroaseman ympäristöä.

Kaavahanke on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jossa uutta rakentamista, puistojen ja katualueiden sekä julkisten palvelujen ja palvelutilojen kehittämistä on suunniteltu laaja-alaisesti yhdessä asukkaiden kanssa. Tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta hyvin joukkoliikenneyhteyksien yhteydessä, korostaa alueen vahvuuksia ja mahdollistaa palvelujen kehittyminen.

