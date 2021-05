Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sörnäisten metroaseman remontin hankesuunnitelman

Jaa

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.5. kokouksessaan Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman. Lippuhallin remontti parantaa tilojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä, ja on osa laajempaa Vaasanpuistikon ja Sörnäisten alueen kehittämistä.

Perusparannuksessa on tarkoitus peruskorjata metroaseman katu- ja lippuhallitason tilat kokonaisuudessaan. Lippuhallissa uusitaan liiketilat, yleisökäytävän ja porraskäytävien pintarakenteet ja varusteet sekä valaistus. Vaasanpuistikon A-sisäänkäynti uusitaan, ja myös muita sisäänkäyntejä ja hissejä uusitaan. Laituritasolle ei tehdä muutoksia.

Perusparannushankkeen ensimmäishinta on 10 130 000 euroa, ja työ on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021–2023 aikana. Asema on matkustajien käytössä koko remontin ajan.

Sörnäinen on Helsingin toiseksi vilkkain metroasema. Vuonna 2018 metroaseman keskimääräinen matkustajamäärä arkipäivisin oli 56 000 henkilöä. Tulevaisuudessa aseman matkustajamäärien ennustetaan kasvavan.

Kaavamuutoksia Kamppiin, Itä-Pasilaan ja Suutarilaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muutoksen, joka koskee tonttia Kampissa, osoitteessa Lapinlahdenkatu 8.

Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 7-kerroksisen asuinrakennuksen rakentamisen matalan liiketilasiiven paikalle. Maantasokerroksen tilat Lapinlahdenkadun puolella varataan edelleen liiketilakäyttöön. Lisärakentamisella saadaan lisää uusia asuntoja erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Asunnot on tarkoitus toteuttaa vuokra-asuntoina. Asukasmäärän lisäys on noin 50 henkilöä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutokset Itä-Pasilaan, osoitteessa Opastinsilta 8, ja Suutarilaan Kämnerintielle.

Itä-Pasilassa kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen, mitoitukseltaan ja talotekniikaltaan vanhentuneen toimistorakennuksen korvaamisen uusilla rakennuksilla, joiden alakerroksissa on liike- sekä toimistotiloja ja ylemmissä kerroksissa asuntoja. Asukasmäärän lisäys on noin 170 henkilöä.

Suutarilassa kaavamuutos koskee Kämnerintien varteen suunniteltua asuntojen täydennysrakentamista. Suunnitelmassa korvataan nykyiset kolme kaksikerroksista kerrostaloa kahdella 5- ja 8 -kerroksisella asuinkerrostalolla. Asukasmäärän lisäys on noin 75 asukasta.

Valtuusto käsitteli valtuustoryhmien ja valtuutettujen aloitteita

Kaupunginvaltuusto käsitteli myös ruotsalaisen kansanpuolueen ja avoimeen puolueen ryhmäaloitteita sekä useita valtuutettujen aloitteita.

Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäaloite koski lasten ja nuorten monialaisen matalan kynnyksen hyvinvointityön ja mielenterveyspalvelujen vahvistamista. Avoimen puoleen ryhmäaloitteessa esitettiin lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä.

Osa valtuutettujen aloitteista siirrettiin käsiteltäviksi seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Kaikki kaupunginvaltuuston 19.5. kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

