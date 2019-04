Kaupungit ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen haasteiden ratkaisijoina

Toimivimmat käytännöstä kumpuavat ratkaisut ihmiskunnan suurimpiin haasteisiin löytyvät usein kaupungeista, todetaan ”Kaupungit ratkaisevat” -julkaisussa, joka julkaistiin tänään Helsingin kaupungin järjestämän kaupunkipolitiikan symposiumin yhteydessä. Toista kertaa järjestettävän Helsinki Symposiumin teemat liittyvät tänä vuonna kaupunkien toimijuuteen ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen edelläkävijöinä.

”Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Kaupungistumisen myötä kaupunkien vaikutusvalta koko ihmiskunnan tulevaisuutta määrittävissä ratkaisuissa kasvaa. Siksi kaupungeilla on myös suuri globaali vastuu kestävän kehityksen kiperimpien pulmien ratkaisussa”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.



Vuoden 2019 Helsinki Symposium -julkaisu kertoo kaupunkien roolista sekä erityisesti niistä toimenpiteistä, joita kaupungeilta ilmastonmuutoksen torjunnan ja kestävän kehityksen edelläkävijöinä odotetaan. Julkaisussa eturivin suomalaiset tutkijat pureutuvat kaupunkien mahdollisuuksiin yhdessä etsiä yhä kestävämpiä arjen ratkaisuja niin liikenteessä, energiatuotannossa kuin rakentamisessakin.



”Ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisena haasteena on jälleenrakentaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuva infrastruktuuri ja uudistaa siihen nojaavat elinkeinoelämän, asumisen, liikkumisen ja ruoantuotannon käytännöt”, kuvailee ympäristökonfliktien hallinnan professori Lasse Peltonen.



”Monilla alueilla helposti implementoitavat toimet on jo toteutettu. Samalla sisäistä inertiaa omaavat, rakenteellista muutosta vaativat sekä eri toimialojen yli integroitavat toimet ovat vielä edessäpäin”, huomauttaa Suomen ympäristökeskuksen kestävän kaupungistumisen strategisen ohjelman johtaja Emma Terämä.



Kaupunkitutkijat peräänkuuluttavat kaupungeilta muun muassa aiempaa dynaamisempaa päätöksentekoa, politiikkatoimien tehokkaampaa toimeenpanoa sekä tukea kaupunkilaisten omaehtoisille toimille.



”Etenkin uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön kannustavat politiikkatoimet ovat keskeisessä osassa, kun puhutaan päästöjen vähentämisestä”, kirjoittaa kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola.



”Helsingin kaupunki on osaltaan sitoutunut vastuun kantamiseen. Strategiaamme kirjattuna tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmamme on kansainvälistenkin arvioiden mukaan hyvin kunnianhimoinen ja konkreettinen. Helsinki haluaa erottua globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen edelläkävijänä myös laajasti kestävän kehityksen teemoissa. Helsinki on ensimmäinen eurooppalainen kaupunki, joka sitoutuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen vapaaehtoiseen kaupunkitasoiseen raportointiin. Samalla haluamme sparrata itseämme sekä muita kaupunkeja”, pormestari Vapaavuori toteaa.



Kaupunkien etuna on kyvykkyys toimia käytännönläheisinä ja kokonaisvaltaisina ongelmanratkaisijoina. Monimutkaisten ongelmien ratkomiseen tarvitaan paitsi kaikki kaupungin toiminnot yhdistävää keinovalikkoa, myös asukkaiden, elinkeinoelämän ja koko kaupunkiyhteisön osallistumista. Samalla kaupungit on tunnistettava kansallisella tasolla strategisesti merkittävinä kestävän kehityksen periaatteiden ja ilmastopolitiikan toteuttajina, Vapaavuori painottaa.



”Kaupungit ratkaisevat – kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja kaupungeista kestävän kehityksen edelläkävijöinä” ilmestyy Helsingin kaupungin julkaisusarjassa ja on saatavilla osoitteesta https://www.hel.fi/static/helsinki/julkaisut/Kaupunkisymposium-2019.pdf.



Lisätiedot:



Yhteysjohtaja

Inga Nyholm

inga.nyholm@hel.fi

040 7605524







Anna Kanervirta

Helsingin kaupunginkanslia

anna.kanervirta@hel.fi

(09) 310 36217