Kaupunki kerää mielipiteitä Mustikkamaan kehittämisestä

Mustikkamaan saari on suosittu ulkoilu- ja virkistysalue Kalasataman, Kulosaaren ja Korkeasaaren tuntumassa. Kyselyn tavoitteena on selvittää, mitä asioita helsinkiläiset arvostavat Mustikkamaalla, missä paikoissa on huomattu epäkohtia, ja minne asukkaat toivovat esimerkiksi lisää roska-astioita, penkkejä, valaistusta tai palveluita.

Lähistön asukkaiden lisäksi karttakyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta, jotka liikkuvat Mustikkamaalla säännöllisesti tai satunnaisemmin. Kysely on avoinna 21.4.2022 asti osoitteessa https://query.eharava.fi/3812.

Kaupunki laatii kyselyn tulosten ja muiden lähtötietojen avulla Mustikkamaalle hoito- ja kehittämissuunnitelman. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa esimerkiksi alueen yleisilmeen, kulkureittien ja palveluiden kehittämistä.

Suunnittelun tavoitteena on parantaa Mustikkamaalla liikkuvien palveluita kestävällä tavalla, ja samalla hillitä viheralueiden kulumista esimerkiksi opasteiden avulla. Asian edistäminen on ajankohtaista, sillä Mustikkamaan suosio kasvaa tulevina vuosina entisestään, kun Kalasataman alue kasvaa ja Kruunusillat valmistuvat.

Mustikkamaan edellinen hoito- ja kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2015, ja sitä hyödynnetään suunnittelun pohjana. Suunnittelun aikana tarkastellaan, ovatko aiemmassa suunnitelmassa esitetyt ja tähän mennessä toteuttamatta jääneet toimenpiteet edelleen tavoiteltavia. Lisäksi tarkastellaan, onko alueen luontoarvoissa tapahtunut muutoksia esimerkiksi lahopuun määrän osalta. Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa ei tulla esittämään uusia luonnonhoidon toimenpiteitä metsäisille alueille eikä muitakaan muutoksia alueen luonnonhoitoon.

Hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnos valmistuu alustavan arvion mukaan kesäkuussa 2022. Luonnos julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja siitä voi antaa suunnittelijoille palautetta sähköisesti tai maastossa järjestettävässä asukastilaisuudessa, jonka ajankohtaa ei ole vielä päätetty. Asiasta tiedotetaan muun muassa Suunnitelmavahdin kautta (hel.fi/suunnitelmavahti).

Kaupungin tavoitteena on, että Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa 2022–2023. Sen hyväksymisestä päättää kaupunkiympäristölautakunta. Toimenpiteiden toteuttamisen rahoituksesta päätetään erikseen osana kaupungin vuotuista budjetointia.