Kaupunki muisti pitkän uran tehneitä

Kaupunki kiitti pitkään palveluksessa olleita työntekijöitään tänä vuonna muun muassa videotervehdyksellä. Neljäkymmentä vuotta palvelleita oli kaupungilla tänä vuonna 20 ja 30 vuotta työskennelleitä 65.

Poikkeustilanteen vuoksi perinteikäs, kaupungintalolla pidetty Kellojuhla vaihtui tänä vuonna kaupunginjohtaja Tomas Häyryn videotervehdykseen. Tervehdyksessä Häyry kiitti työstä, jota jokainen on pitkällä urallaan kaupungin ja vaasalaisten hyvinvoinnin eteen tehnyt.

- Kaupunki on muuttunut paljon 40 ja 30 vuoden aikana. Olette kaikki olleet rakentamassa ylihyvää Vaasaa vaasalaisille; lapsille, nuorille, työikäisille ja ikäihmisille, Häyry sanoi.

Juhlapuheen videon välityksellä piti myös aluerehtori Jyrki Jokinen, joka muisteli 30-vuotista uraansa.

- Kaikilla meillä pitkään työuraan on mahtunut niin iloja kuin haasteitakin. Työ on iso osa elämää ja sitä on mukava muistella myöhemmin keinutuolissa, totesi Jokinen.

Kiitos asiakkaille, työkavereille ja esimiehille

Vähänkyrön yhteispalvelussa työskentelevän palveluneuvoja Mirja Hurrin mielestä 40 vuotta on mennyt nopeasti. Suurimpia mullistuksia työuran varrella on ollut siirtyminen digiaikaan. Iso muutos oli myös Vähäkyrö-Vaasa-kuntaliitos vuonna 2013, joka toi omalta osaltaan haasteita siirryttäessä pienestä organisaatiosta Vaasan isoon organisaatioon.

- Meidät otettiin lämpimästi vastaan ja apua on saanut tarvittaessa uuden oppimiseen, kiittelee Hurri.

Päivittäin kohdattavat asiakkaat ovat olleet työn suola, kuten myös hyvä työyhteisö ja esimiehet.

- Jokainen päivä on ollut erilainen ja vaihteleva: työkavereiden kanssa on koettu monta hauskaa ja ikimuistoista asiaa vuosien varrella, Hurri kertoo.