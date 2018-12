Kaupunki palkitsi kahdeksan Helsinki-aiheista opinnäytetyötä

Helsingin kaupunki jakoi keskiviikkona 12.12. tunnustuspalkinnot kahdeksalle ansioituneen opinnäytetyön tekijälle. Palkintojen valintakriteereinä käytetään opinnäytetyön laatua, kosketuspintaa Helsinkiin sekä korkeakoulun laitoksen antamaa arvosanaa. Lisäksi arvostetaan opinnäytteiden innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia. Opinnäytepalkinnot on jaettu vuodesta 1992 alkaen.

Opinnäytepalkinnon voi saada tutkielma, jonka aihe liittyy Helsinkiin, helsinkiläisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Tieteenalaan liittyviä rajoituksia ei ole. Kaupunki pyrkii palkitsemaan erityisen hyviä opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. Palkinnon suuruus oli tänä vuonna 500 euroa.

Palkinto myönnettiin seuraaville henkilöille:

Hinttala, Irene: Uusi Norabia: pienteollisuustalosta asumisen palveluhybridiksi

Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto

Holmila, Leena: Helsingin metropolialueen vihreä infrastruktuuri suunnitelma 2050

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto yliopisto

Honka, Joona: Asuntojen hintojen muodostuminen pääkaupunkiseudulla

Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Hyytiäinen, Salla: The Process of Service Model Innovation in a Public Organization – Case Vuosaaren Kotihoito

Institutionen för företagsledning och organisation, Svenska handelhögskolan

Lappalainen, Inka: Kivinokka - muuttuva kulttuurimaisema

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto yliopisto

Lång, Sakari: Adolescent sleep duration and quality: analyzing the conjoint associations of gaming, anxiety and depression

Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Piipponen, Johanna: Kulkutapaosuuksien vuosittaisesta arvioinnista HSL-alueella

Perustieteiden korkeakoulu, Aalto yliopisto

Puttonen, Mia: Helsinkiläisten yhteiset olohuoneet: Kaupunginosapuistojen merkityksiä sosiaalisena julkisena tilana

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto