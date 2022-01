Kaupunki poistaa vaurioituneita puita kantakaupungissa

Puista 17 on kuollutta tai pahoin kuivunutta jalavaa, lehmusta, tuomea ja lehtikuusta. Lisäksi joukossa on kaksi myrskyn katkomaa koivua sekä arinakäävän lahottama salava. Suurin osa poistettavista puista on nuoria.

”Vuoden 2021 kesän kuivuus vaurioitti monia puista, ja osalla ollut ongelmia elinvoimansa kanssa jo aiemminkin. Puut eivät olleet enää pelastettavissa”, sanoo kaupungin puuasiantuntija Juha Raisio.

Puut poistetaan tammi-maaliskuun aikana. Yksittäisiä poistettavia puita sijaitsee muun muassa Etu-Töölön, Katajanokan, Kampin, Kaivopuiston ja Länsisataman alueilla. Osa puista korvataan myöhemmin uusilla taimilla, jos kasvupaikka todetaan niille sopivaksi.