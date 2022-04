Kaupunki sai yli 3000 palautetta – jokainen oli arvokas

Vaasan kaupungille voi antaa palautetta sähköisesti osoitteessa feedback.vaasa.fi Palautteiden avulla kehitetään kaupungin palveluita ja meidän kaikkien hyvinvointia. Jokainen palaute on siksi arvokas.

Viime vuonna saaduista palautteista toimenpide-ehdotuksia, kommentteja ja kysymyksiä oli yhteensä 63 prosenttia. Kaupunkilaiset antoivat palautteita kiitosten ja moitteiden muodossa 1140 kappaletta (37%). Kiitosten osuus palautteista nousi 38 prosenttia edellisvuodesta. Myös toimenpide-ehdotuksia saatiin selvästi aiempaa enemmän, 28 prosentin nousulla. Palautteiden keskimääräinen käsittelyaika oli alle 4 päivää.

Kaupunkiympäristölle enemmän palautetta kuin koskaan

Suurin osa kaupungille tulevasta palautteesta koskee kaupunkiympäristöä. Kaupunkiympäristön toimialalle tulleesta palautteesta 70 prosenttia (1448 kpl) liittyi katuihin ja liikenteeseen. Eniten saadaan toimenpide-ehdotuksia (46%) ja palautetta tulee varsinkin talvella liittyen aurauksiin ja hiekoitukseen.

- Palaute on tärkeää. Kohdistamme resursseja ja teemme toimenpiteitä palautteiden perusteella. Esimerkiksi lumentuloon liittyvät palautteet ovat saaneet aikaan resurssien lisäystä ja lumen lähisiirtoa on tehty enenevässä määrin. Jopa yksittäiset palautteet vaikuttavat, kun kyse on turvallisuuteen liittyvistä havainnoista, niihin aina reagoidaan, lupaa kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä.

Joukkoliikenteelle tullut palaute väheni koronan aiheuttaman ihmisten liikkumisen vähentymisen takia. Viheralueet saavat paljon kiitosta.

”Hei! Vietettiin viikonloppu Vaasassa ja täytyy todeta, että on teillä viihtyisä ja upeasti hoidettu kaupunki. Ihania viheralueita, puistoja, patsaita ja säilytettyä vanhaa. Ihan kateeksi käy, ettei omassa kotikaupungissa ole taivuttu samaan.”



Sivistystoimessa palaute painottuu kirjastoihin ja liikuntaan

Myös sivistystoimessa palautetta saatiin viime vuonna enemmän kuin vuonna 2020 eli määrä nousi 390 kappaleesta 561 kappaleeseen. Suurin osa palautteesta (84%) koski kirjastopalveluita (290 kpl) tai liikuntapalveluita (184 kpl). Eniten tuli toimenpide-ehdotuksia (181 kpl) ja kysymyksiä (168 kpl).

- Palautteiden perusteella on tehty monia toimenpiteitä. Esimerkiksi kirjastoon on tehty kirjahankintoja ja uutisalueen aukioloaikoja on muutettu. Skeittihalliin on lisätty vuoroja. Lisäksi on korjattu paikkoja, valoja ja lisätty penkkejä ja roskakoreja. Hyvin paljon on myös ohjattu asiakkaita oikeaan paikkaan ja täydennetty tietoja verkkosivuilla, kertoo sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Perusopetus ja varhaiskasvatus saavat useimmiten palautetta liittyen kiinteistöihin. Kulttuuripalveluihin saapuu toiveita varsinkin tapahtumista. Liikuntapalvelut saavat paljon ehdotuksia uusista liikuntamahdollisuuksista, kuten kuntoportaista, ulkoliikuntapuistoista ja luistinradoista. Myös kiitosta saadaan.

”Aivan mahtavaa, että ilmaisia ulkoliikuntapaikkoja kehitetään. Kuntoportaat, skeittialue jne. Gerbyn pururadan varteen voisi laajentaa kuntosalialuetta :-) Kiitos Mikalle ja kumppaneille!!”



Konserniohjaukseen ja soteen palautetta koronasta

Sosiaali- ja terveyspalveluihin saapui 380 kappaletta palautetta vuonna 2021. Pääosa palautteesta koski terveyspalveluita (88%) ja siellä koronaan liittyviä rokotuksia, ajanvarauksia, testausta ja ohjeita. Myös koti- ja laitoshoidossa huoli koronasta näkyi palautteissa. Sosiaalityön ja perhepalveluiden saama palaute liittyi hakemuksiin ja ehkäisevän tuen saantiin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät 1.1.2022 Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle. Viime vuoden palaute on annettu kuntayhtymän käyttöön kehitystoimenpiteitä varten.

Konserniohjauksessa valtaosa palautteesta koski viestintää. Viestinnän saamasta 106 palautteesta valtaosa (84%) liittyi verkkosivuihin. Monet palautteista koskivat sivuston sisältöä; koronaan liittyvien tietoja, varsinkin rokotuksia, terveyspalveluita ja joukkoliikennettä. Palaute on otettu sivujen kehitystyössä huomioon.

Myös itse palautepalvelu sai kiitosta.

”Palautepalvelu on aivan huippu! Kaikki palautteeni ovat johtaneet toimenpiteisiin nopeasti. Kiitokset! :-)”

- On hienoa, että asukkaat ja vierailijatkin ovat enenevissä määrin löytäneet palautepalvelun. Palvelun kehitys toki jatkuu ja englanninkielinen versiokin on tulossa. Palautepalvelu on nopein tapa kertoa meille, miten voimme kehittyä ja auttaa, sanoo konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen.

Anna palautetta kaupungin palveluista ja itse palautepalvelusta: feedback.vaasa.fi

Palveluun on ohjaus myös kaupungin verkkosivuilta www.vaasa.fi