Kaupunki tarjoaa Helsinki pika-avustusta, kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin

Kaupunki tarjoaa pika-avustusta edistämään liikunnan, nuorison ja kulttuurin uudenlaista toimintaa, yhteisöllisyyttä ja etätekemistä digitaalisesti tai muilla keinoin.

”Koronaviruksen seurauksena monet kulttuurin ja vapaa-ajan toimijat ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa. Kaupunki haluaa kannustaa toimijoita kehittämään uudenlaisia toiminnanmuotoja, jotta kaupunkilaisille olisi tarjolla kulttuurin ja vapaa-ajan palveluja myös tänä poikkeuksellisena aikana”, sanoo Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar.

Pika-avustuksen kokonaissumma on 300 000 euroa ja avustussumma per hakija on maksimissaan 5 000 euroa. Pika-avustuksen tavoitteena on hyödyntää nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia. Haku on jatkuva ja se alkaa tänään maanantaista 23.3. alkaen. Hakemukset käsitellään kiireisinä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia ei peritä takaisin

Koronaviruksesta aiheutuneen toiminnan sulkemisen ja peruuntumisen vuoksi kaupunki on päättänyt, ettei jo myönnettyjä kulttuurin ja vapaa-ajan avustuksia peritä takaisin, jos toiminnan loppuminen tai toteutumattomuus johtuu koronavirusepidemiasta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan eri jaostot (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaosto) tekevät tarkemmat ohjeet ja päätökset kevään aikana.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, jopa ensi vuoden kevääseen. Lisäksi hankkeiden sisältöä voi muuttaa matalalla kynnyksellä. Kaupunki huomioi tilanteen, joustaa avustusten käytössä ja ymmärtää vaikeutuneita ja muuttuneita olosuhteita.

Pika-avustukset taiteen ja kulttuurin hankkeille

Pika-avustukset nuorison hankkeille

Pika-avustukset liikunnan hankkeille

Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi, englanniksi.