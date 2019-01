Kaupunkilaisuuden ytimessä - Original Sokos Hotel Wiklund avataan maaliskuussa

Turun Osuuskaupan hallitus ja hallintoneuvosto vuodelle 2019 18.12.2018 12:59 | Tiedote

Turun Osuuskaupan hallintoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 13.12.2018 Turun Osuuskaupan hallituksen kokoonpanon vuodelle 2019: Matti Manner, laamanni, asianajaja, Turku (pj.) Risto Rinne, vuorineuvos, Naantali (varapj.) Satu Ahomäki, johtaja, Turku Jukka Rinnevaara, toimitusjohtaja, Turku Marja Salenius-Ranki, henkilöstöjohtaja, Kaarina Sanna-Maria Sarelius, toimitusjohtaja, Turku Hallituksen kokoonpano säilyy ennallaan. Puheenjohtajana jatkaa Matti Manner ja varapuheenjohtajana Risto Rinne. Hallintoneuvoston puheenjohtaja vaihtuu Turun Osuuskaupan edustajisto nimitti 21.11.2018 pitämässään kokouksessa Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston vuodelle 2019. Uusina hallintoneuvostoon valittiin Janina Andersson Turusta, Sari Majuri Turusta sekä Petri Uggeldahl Turusta. MLL:n Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Janina Andersson on toiminut Turun Osuuskaupan edustajistossa vuodesta 2009 alkaen. Palvelualojen ammattiliiton PAM ry:n Turun aluetoimiston toimitsija Sari Majuri on toiminut h