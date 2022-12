Kaupunkiliikenne Oy etsii luovia keinoja säästää sähköä ja varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin

Metro- ja raitiotieliikenne kulkee sähköllä, ja liikenteen jatkumiseen sähkökatkojen aikana on varauduttu. Myös kunnossapidon toimintaedellytykset mahdollisen sähkökatkon aikana on varmistettu kartoittamalla kohteet, joissa sähkönjakelun tulee toimia kaikissa tilanteissa.

Liikennöinnin varmistaminen säästötoimenpiteistä huolimatta vaatii analysointia ja kokeiluja, jotta säästöjen kokonaisvaikutuksista saadaan luotettavaa tietoa. Varautumisessa Kaupunkiliikenne on tehnyt yhteistyötä Helsingin kaupungin, HSL:n ja jakeluverkkoyhtiöiden kanssa.

Erilaisia keinoja säästää sähköä

Kaupunkiliikenne on säästänyt sähköä syksystä lähtien lukuisin eri toimenpitein. Kuljettajia on muistutettu taloudellisesta ajotavasta Rullataan raiteilla -kampanjalla. Lisäksi metrojunankuljettajilla on ohjaamossa DAS, eli Metron Driver Advisory System, joka ohjaa kuljettajaa taloudelliseen ajotapaan.

Lauantaista 17.12. alkaen Kampin, Rautatientorin, Ruoholahden ja Herttoniemen metroasemilla pidetään vaihtelevasti osa liukuportaista pysäytettyinä läpi talven. Samalla portaiden kulkusuunta saattaa satunnaisesti muuttua.

Varikoiden ja asemien valaistusvoimakkuutta on vähennetty ja lamppuja on vaihdettu ledeiksi. Lisäksi toimistotilojen lämpötilaohjauksia on tarkistettu ja muutettu kaksi astetta alemmas.

Kaupunkiliikenne jatkaa työtä uusien sähkönsäästötapojen kehittämiseksi.

Lue lisää sähkönsäästötoimenpiteistämme:

https://kaupunkiliikenne.fi/vastuullisuus/saastamme-sahkoa/