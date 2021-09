Kaupunkimarkkinointiin sekä investointien ja osaajien houkutteluun keskittyvän Helsinki Partnersin toimitusjohtajaksi Clarisse Berggårdh

Helsinki haluaa panostaa kestävän matkailun kehittämiseen 3.9.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Matkailu oli ennen koronapandemiaa yksi maailman nopeimmin kasvaneista toimialoista. Matkailun merkitys on myös Helsingin kaupungille normaalioloissa valtava: onhan Helsinki Suomen tärkein matkailualue sekä kotimaan että ulkomaan matkailijoille. Matkailulla on tärkeä rooli myös kaupungin kilpailukyvyn vahvistumisessa. Samalla sillä on suuri merkitys sekä kansainvälisen että kansallisen Helsinki-kuvan luomisessa.