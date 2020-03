Kaupunkipyöräkausi avataan etuajassa

Kaupunkipyöräkausi käynnistyy Helsingissä ja Espoossa tänä vuonna normaalia aikaisemmin. Koko kauden osto avataan kaupunkipyöräsivustolla 19.3. ja pyöriä pääsee käyttämään 23.3. alkaen. Kaikki asemat eivät kuitenkaan ole vielä tuolloin käytössä.

Pyöräasemien asennustilannetta ja pyörien saatavuutta voi seurata kaupunkipyöräsivuston asemakartalla https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi/helsinki/stations ja Reittioppaassa. Tämän kauden uutena ominaisuutena helpotetaan vikailmoituksen tekemistä kaupunkipyöräsivustolla.

Koronavirustilanteen kärjistyessä Helsingin kaupunki, HKL ja Espoon kaupunki päättivät aikaistaa kaupunkipyöräpalvelun käyttöönottoa. Kaupungit pyrkivät hidastamaan koronaviruksen leviämistä. Tässä kaupunkipyöräkauden aikaistaminen todettiin yhdeksi mahdolliseksi toimenpiteeksi.

Kaudella 2020 käytössä on 242 pyöräasemaa Helsingissä ja 109 Espoossa. Yhteensä asemia on 351 ja pyöriä noin 3 500. Kaupunkipyöräkauden aikana asemien sijainnit ja pyörien saatavuus näytetään HSL:n Reittioppaassa, jossa voi tehdä myös reittihakuja kaupunkipyörillä. Asemien sijainteja voi tarkastella myös tältä kartalta. Muutamien asemien paikkoja on muutettu työmaasta tai muusta syystä johtuen. Tältä kartalta voi katsoa muuttuneiden asemien sijainteja (punaisella merkityt muutokset näkyvät karttaa suurentamalla).

Vantaan kaupunkipyöräpalvelu käynnistyy suunnitellussa aikataulussa 1. huhtikuuta. Palvelu ei ole yhteensopiva Helsingin ja Espoon palvelun kanssa. Jos haluaa käyttää molempia palveluita, kumpaankin on ostettava erikseen käyttöoikeutta. Yhteensä pyöräasemia on Vantaalla 100 ja pyöriä 1 000. Kauden aikana saadaan käyttöön muutama asema lisää. Vantaan palveluun voi tutustua tarkemmin täällä: https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi/vantaa.

Vikailmoituksen teko on entistä helpomaa

Hinnat molemmissa järjestelmissä ovat samat: koko kausi maksaa 30 euroa, päivä 5 ja viikko 10 euroa. Kukin tuote sisältää rajattoman määrän korkeintaan 30 minuutin mittaisia matkoja ja lisämaksusta voi polkea pidempiäkin matkoja. Koko kauden tuote on voimassa lokakuun loppuun asti.

Vanhat asiakkaat saavat uusittua koko kauden käyttöoikeuden muutamalla klikkauksella. Heidän kannattaa kirjautua omalle kaupunkipyöräsivulleen ja käydä tarkistamassa, että maksukortin tiedot ovat kunnossa.

Palvelun parantamiseksi vikailmoitusten tekemistä pyritään helpottamaan. Vikailmoituksen voi jatkossa tehdä omalla kaupunkipyöräsivulla matkahistorian yhteydessä, jolloin aseman ja pyörän tiedot tulevat ilmoitukseen automaattisesti. Omalle kaupunkipyöräsivulle pääsee kirjautumaan HSL-tunnuksella. Vikailmoituksen voi tehdä kaupunkipyöräsivustolla myös ilman kirjautumista, jolloin asiakkaan tulee itse syöttää aseman nimi tai pyörän numero.