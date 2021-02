Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 18.02.2021

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelujen käyttösuunnitelman sekä kunnossapidon vuosiohjelman 15.2.2021 12:38:29 EET | Tiedote

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2021 käyttötalouden osalta. Käyttösuunnitelma laaditaan talousarvion mukaiseksi siten, että tulostavoitteen toteutuminen varmistetaan. Tulostavoite vuodelle 2021 on 23,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia, joka on talousarvion mukainen. Liikelaitoksen tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla.