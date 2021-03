Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 3.3.2021

Yrittäjien ja yritysten tapahtumat kokoava kalenteri saa jatkoa 3.3.2021 08:43:07 EET | Tiedote

Espoossa on testattu uutta digitaalista tapahtumakalenteria, joka kokoaa yhteen yrityksille, yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville suunnattujen tapahtumien ja koulutusten tiedot. Kokeilu on onnistunut niin hyvin, että kalenterin käyttö jatkuu ainakin kesäkuun 2021 loppuun saakka. Tavoitteena on, että laajenee pysyväksi, koko pääkaupunkiseudun yrittäjätapahtumat kattavaksi kalenteriksi.