Kaurialan koulu harjakorkeudessa

Koulurakennuksen tilat muuntautuvat monenlaiseen käyttöön



Koulurakennuksen tilankäytön suunnittelussa on huomioitu tilojen monikäyttöisyys, muunneltavuus ja skaalautuvuus. Ensimmäisessä kerroksessa on taide- ja taitoaineiden opetustiloja, erityistuen ryhmien tiloja, ruokailutilat sekä liikuntasali oheistiloineen. Toisessa kerroksessa on opetustiloja sekä hallinnon ja oppilashuollon tilat. Iltaisin ja viikonloppuisin tilat muuntuvat harrastus- ja tapahtumatoimintaan.



Rakentaminen on edennyt aikataulussa



Kaurialan koulun rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti poikkeusajoista huolimatta.