Kävelykilometrikisan suosio kasvoi reippaasti tänä vuonna

HSL:n ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämässä Kävelykilometrikisassa kilometrejä kirjattiin touko-lokakuun aikana lähes 4 miljoonaa kilometriä. Se on 99 kierrosta maapallon ympäri tai yli 3 400 kertaa Suomen päästä päähän.

Leikkimielisen Kävelykilometrikisan tavoitteena on kannustaa ihmisiä kulkemaan mahdollisimman paljon jalan ja saamaan myös hyötyliikuntaa arjen matkoilta.

Yksilösarjan voittajalle Jäken tallaajalle kilometrejä kertyi huikea määrä, yli 6 200. Voittaja, järvenpääläinen Arimo Manninen, kertoo olevansa eläkkeellä, ja kävelevänsä useita kertoja päivässä. Kävelylenkeillään hän ottaa myös kuvia ja tapaa ihmisiä. Useampi kilokin on karissut matkan varrelle.

Parisarjan voiton vei joukkue HoSi65, jonka jäsenet kävelivät keskimäärin noin 4 000 kilometriä. Piensarjassa eli 3–24 henkilön joukkueiden sarjassa voiton vei Jasset, jossa kilometrejä kertyi noin 2 000 osallistujaa kohti.

Suursarjassa kisasivat vähintään 25 osallistujan joukkueet. Voiton vei tällä kertaa Finnfund21, jonka 33-henkiselle joukkueelle kertyi yhteensä lähes 36 000 kilometriä, keskimäärin yli 1 000 kilometriä osallistujaa kohti.

Kilometrejä kirjatessaan Kävelykilometrikisan osallistujat kartuttivat samalla oman kotikuntansa kilometrisaldoa. Eniten kilometrejä suhteessa kunnan asukaslukuun keräsivät Enonkoskella asuvat kisailijat.

Kävely ja joukkoliikenne täydentävät toisiaan

”Kun olin käynnistämässä Kävelykilometrikisaa neljä vuotta sitten, ajatuksena oli tarjota helppo kannustin kävelyyn. On ollut ilo saada palautetta, että kisa on todellakin innostanut ihmisiä ympäri Suomen kävelemään enemmän”, kertoo HSL:n erityisasiantuntija, vs. myyntipäällikkö Tarja Jääskeläinen.

"Kävely on paitsi liikuntamuoto, myös terveellinen, edullinen ja ilmastoystävällinen kulkutapa. Se on olennainen osa joukkoliikenteen matkaketjua: pysäkille tai asemalle jalan kulkiessa myös joukkoliikenteen käyttäjä pääsee osaksi kävelyn hyötyjä."

Kävelykilometrikisan teknisenä alustana toimii Pyöräilykuntien verkoston toteuttama pyöräilyn Kilometrikisa.fi-palvelu, joka on räätälöity Kävelykilometrikisan tarpeisiin.

Kävelykilometrikisassa tehtiin tänä vuonna yhteistyötä valtakunnallisen Kävelykipinä-tempauksen kanssa, jonka järjestivät Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura. Yhteistyön kautta Kävelykilometrikisaan saatiin mukaan ennätysmäärä osallistujia eri puolilta Suomea.