Kaverin kanssa elämä maistuu paremmalta

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 530 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä viidessä leipomossa eri puolilla Suomea ja tehtävänämme on vahvistaa leipomotoimialan elinvoimaisuutta Suomessa. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Kaurasydän, Vaasan Kaura 100 %, sekä Vaasan hampurilais- ja hot dog -sämpylät. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme Lantmännen Unibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. Liikevaihtomme Suomessa ja Baltiassa vuonna 2021 oli 195 miljoonaa euroa.

Upfieldillä teemme ihmisistä terveempiä ja onnellisempia maistuvilla, kasviperäisillä ravintotuotteilla, jotka ovat parempia planeetalle. Maailmanlaajuisena kasvipohjaisena yrityksenä Upfield on kasvipohjaisten levitteiden ja juustojen ykköstuottaja, jolla on yli 100 tuotemerkkiä, mukaan lukien ikoniset tuotemerkit Flora™, Rama, Blue Band, ProActiv, Becel, I Can't Believe It's Not Butter, Country Crock ja Violife®. Pääkonttorimme sijaitsee Amsterdamissa, ja myymme tuotteitamme yli 95 maassa, ja meillä on 15 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa. Yritys työllistää yli 4200 työntekijää. Vuodesta 1871 lähtien olemme olleet auktoriteetti levitteiden alalla, mikä antaa meille vertaansa vailla olevaa kokemusta, tietotaitoa ja inspiraatiota. Olemme keskittyneet johtamaan tätä uutta aikakautta, jossa keskitytään terveellisempien tuotteiden toimittamiseen, jotka ovat hyvänmakuisia ja korkealaatuisia ja auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme "Paremman kasvipohjaisen tulevaisuuden" luomiseksi.