Käytännönläheinen menestysteos selättää työn kaaoksen nerokkain keinoin

Rick Pastoor: Grip – Näin hallitset viikkoasi, vuottasi, elämääsi

Ilmestyy 3.1.2022

Hollantilaisen Rick Pastoorin menestysteos on selkeä, runsas ja huipputehokas opas ajanhallintaan ja töiden tekemiseen. Pastoor esittelee strategisia menetelmiään käytännönläheisesti ja omilla työelämän kokemuksillaan höystäen. Hän kehottaa varaamaan kunnolla aikaa tärkeimmälle työlle. Liian usein annamme esimerkiksi sähköpostivirran sanella päiviemme etenemisen.

Tärkeät työt eivät tule tehdyksi, jos on jatkuvasti muiden ohjattavissa. Ihminen keskittyy helposti yksinkertaisiin ja nopeasti ratkaistaviin töihin. Tärkeiden, mutta usein monimutkaisempien tehtävien aloittaminen on vaikeampaa. Pastoor neuvoo kannustavasti, miten työt saa takuuvarmasti tehtyä ja miten aikataulut pitävät. Hän kannustaa tarkastelemaan töitä omien arvojen ja päämäärien valossa. Kun ne ovat selvillä, seuraava askel on varata niihin liittyville töille oikeasti aikaa.

Yksinkertaisin keino saada enemmän tärkeää työtä tehdyksi on priorisoida sitä jatkuvasti. Grip kannustaa valitsemaan töitä, joka vastaavat oman työn vastuualueita ja tavoitteita. Kiireellinen ja tärkeä työ on tasapainotettava tärkeän ja ei-kiireellisen kanssa, ja jälkimmäiselle on varattava mahdollisimman paljon aikaa kalenterissa.

Grip jakautuu kolmeen osaan: työviikkoon, vuoteen ja elämänlaajuisiin tavoitteisiin.

Konkreettinen opaskirja etenee yksityiskohtaisesta yleisempään keskittyen ensin kalenterin ja älykkäiden tehtävälistojen hyödyntämiseen ajankäytön suunnittelemisessa. Multitasking on kirjan vakuuttavien esimerkkien ja ohjeiden perusteella tarua. Kirjan kaksi viimeistä osaa pohtivat kysymyksiä mitä ja miksi. Miksi jokin asia innostaa? Mitä olet tehnyt ja mitä voit tehdä toisin? Mitkä ovat suuria suunnitelmiasi? Mitä voit tehdä toisin?

Kirja tarjoaa runsaasti heti käyttöön sopivia vinkkejä: kalenterin rehellistä tarkastelua, tavoitteiden mukaista työskentelyä ja tavoitteiden pilkkomista toteutettaviksi tehtäviksi, ajatusharhojen tunnistamista, päätösten tekemistä, omien ideoiden kriittistä tarkastelua, päätösten ja ajatusten dokumentointia, perjantain yhteenvetoja ja itselle asetettuja neljännesvuositavoitteita sekä keskusteluja ”rikoskumppanin” tai mentorin kanssa. Kirjan monet keinot innostavat työn takuuvarmasti uudelle tasolle.

Jos pystyt asettamaan itsellesi toteutettavia tavoitteita ja työskentelemään niiden eteen askel kerrallaan, yllätyt siitä, mitä voit saavuttaa. Paras aika aloittaa on nyt.

Yrittäjän ja entisen yritysjohtajan Rick Pastoorin teos Grip nousi kotimaassaan Alankomaissa bestselleriksi, ja sitä on myyty yli 60 000 kpl. Yritysten ja erehdysten kautta hän loi työnteon ja suunnitteluun mallin, joka on saanut eri alojen ihmiset työskentelemään innostuneemmin ja tehokkaammin kuin aiemmin.