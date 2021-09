Käyttökatko varhaiskasvatuksen hoitoaikojen sähköisessä ilmoittamisessa

Himalajan palvelutalossa on uusi koronatartunta 7.9.2021 16:27:33 EEST | Tiedote

Himalajan palvelutalossa on todettu uusi koronavirustartunta 7.9.2021. Kyseessä on uusi tartuntaketju, ei jatkotartunta yksikön sisällä. Altistuneina on yhteensä 19 lyhytaikaisen hoidon asiakasta.