Keele Oy Vierumäen yhtiöiden pääomistajaksi

Vierumäen yhtiöiden Vierumäki Country Club Oy:n ja Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiön pääomistajaksi 51%:n omistusosuudella on suunnatulla osakeannilla tullut Keele Oy.

Samassa yhteydessä Vierumäen Infra Oy:n osake-enemmistö siirtyy osakekaupalla Keele Oy:lle. Toiseksi suurimpana osakkeenomistajana molemmissa yhtiöissä jatkaa Jääkiekkosäätiö. Omistusjärjestelyllä vahvistetaan Vierumäen yhtiöiden taloutta ja mahdollistetaan ainutlaatuisen vapaa-aika-, urheilu- ja koulutuskeskuksen pitkäjänteinen kehitys.



”Haluamme varmistaa Vierumäen kehittymisen vahvistamalla ja monipuolistamalla yhtiöiden omistusrakennetta. Urheilutaustaisten omistajien olisi vaikea, ellei mahdoton toteuttaa Vierumäki Resortin kehittämiseen vaadittavaa pääomittamista. Hienoa, että olemme saaneet yhtiökumppaniksi urheiluun myönteisesti suhtautuvan businessosaajan Keele Oy:n omistajan Mika Anttosen”, sanoo Jääkiekkosäätiön puheenjohtaja Kalervo Kummola.



Vierumäki Country Club on viime vuonna tehnyt merkittävän investoinnin ostamalla Scandicilta alueella sijaitsevan hotellin liiketoiminnan ja irtaimiston sekä panostamalla kiinteistöön, jossa hotellin lisäksi toimivat alueen isoimmat ravintolat. Näiden investointien jälkeen yhtiön toiminta on kääntynyt jälleen kannattavaksi.



Urheiluopisto on myös viime vuosina investoinut rakentamalla Suomen hienoimman voimisteluolosuhteen Volttiareenan Vierumäki Areenaan sekä uusimalla Urheiluhallin ja jalkapallokentän pinnoitteet. Lisäksi Classicin golfkentälle on juuri valmistunut vuosia kestänyt uudistustyö. Olosuhteet Vierumäellä ovat investointien ja uudistusten jälkeen niin liikuntapaikkojen kuin majoitus- ja ravintolatilojen suhteen huippuluokkaa.



”Haluan lähteä tekemään Vierumäestä 2020-luvun kotimaista ja kansainvälistä vapaa-ajan sekä liikunnan ja urheilun huippukohdetta, ja samalla haluamme uudistaa yhtiöiden toimintaa tuomalla resursseja kehittämiseen”, sanoo Keele Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen.



Vierumäen Country Clubin, Suomen Urheiluopiston kannatusosakeyhtiön ja Vierumäen Infran uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.10. alkaen Peter Gabrielsson. Hän aiemmin toiminut eri kaupallisissa ja asiakaspalvelun johtotehtävissä Finnairilla ja Qatar Airwaysillä. Viimeksi hän toimi Suomen suurimman hotelli- ja ravintola-alan toimijan Restelin kaupallisena johtajana. ”Tunne on mahtava, kun pääsen mukaan kehittämään Vierumäkeä. Lähdemme rakentamaan vierumäkeläisten kanssa Vierumäestä kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille Suomen halutuinta resort-kohdetta, joka palvelee sekä vapaa-ajan, yrityspuolen että liikunnan ja urheilun asiakkaita. Monipuoliset alueen liikunnan fasiliteetit antavat tähän loistavat edellytykset. Haluamme tarjota unohtumattomia asiakaskokemuksia kaikissa kohderyhmissä” toteaa Vierumäki-yhtiöiden toimitusjohtaja Peter Gabrielsson.



Heikki Hietanen jatkaa Vierumäki-yhtiöiden palveluksessa kevääseen 2019 asti Senior Advisorina hallitusta ja toimitusjohtajaa tukevissa ja avustavissa tehtävissä.