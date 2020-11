Kehä I:llä Mestarintunneli kiinni 3.–4.11.2020

Ehdotus Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 valmistunut 2.11.2020 12:05:48 EET | Tiedote

Loviisan rannikkoalue on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi merkittävistä tulvariskialueista. Tulvariskien hallintasuunnittelua varten perustettu tulvaryhmä on hyväksynyt suunnitelmaehdotuksen kuulemista varten. Ehdotus sisältää tavoitteet ja toimenpiteet Loviisan keskustan, Loviisanlahden ranta-alueiden sekä lähisaarten tulvariskien minimoimiseksi. Suunnitelman valmistelua varten nimetyssä tulvaryhmässä ovat olleet edustettuna Uudenmaan liitto, Loviisan kaupunki, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos sekä Uudenmaan ELY-keskus. Lisäksi työssä ovat olleet mukana asiantuntijaroolissa Loviisan ydinvoimalaitoksen tulvariskeihin liittyen Fortum Oyj ja Säteilyturvakeskus STUK. Loviisa on Uudenmaan maakunnan itäisin kunta ja eräs alueen keskeisimmistä asutuskeskuksista. Keskusta-alue sijoittuu Loviisanlahden pohjukkaan ja sen länsireunalle. Lisäksi tiivistä rakentamista on Valkon ja Vårdön alueella keskustan eteläpuolella. Lähivuosina rakentaminen lisääntyy huomattavasti vuonna