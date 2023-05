Kehittyvään Kruunuvuorenrantaan uusia asuntoja

Taloyhtiö koostuu kahdesta 5-kerroksisesta ja yhdestä 4-kerroksisesta rakennuksesta, joihin tulee yhteensä 57 asuntoa yksiöistä neljän huoneen koteihin. Kultasirittäjän huoneistot ja parvekkeet on suunnattu niin, että niistä avautuu näköaloja sisäpihalle, Kruunuvuoren kallioille sekä ympäristön metsäalueille. Ylimpien kerrosten asunnoissa on osassa myös merinäköala.

Julkisivujen vaaleat tiilimuuraukset yksityiskohtineen elävöittävät rakennusten ilmettä, ja kadulta sisäpihalle johtavaan portaikkoon sijoitetaan valotaideteos, joka liittää Kultasirittäjän osaksi valon kaupunginosaa täydentäen alueen valotaideteosten sarjaa. Yhtiön piha-alue rajautuu Kruunuvuoren kallioihin.

”Kruunuvuorenranta on vetovoimainen ja kehittyvä kaupunkialue, joka on kiinnostanut uuden kodin ostajia. Alueen monipuolisuus ja integroituminen kantakaupunkiin vain kasvaa uuden sillan ja ratikkayhteyden myötä. Ollaan kaupungissa, mutta kuin saaristossa”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

Älykästä ja ympäristövastuullista asumista

Kultasirittäjässä oman kodin asumisolosuhteita, esimerkiksi ilmanvaihtoa ja lämmitystä, voi ohjata keskitetysti seinälle asennettavan ohjauspaneelin kautta. Ohjauspaneelilta voi lukea myös huonelämpötilaa sekä viilennysenergian ja vedenkulutuksen lukemia.

Kultasirittäjän energialuokka on A, ja sille tavoitellaan RTS-ympäristöluokitusta. Jokaisen rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneeleja, jotka kattavat osan kiinteistön käyttämästä sähköstä. Skanskan Kruunuvuorenrantaan rakentaman asuinalueen asunnot lämmitetään ja viilennetään Helenin suunnitelmien mukaan päästöttömästi läheisen energian kausivaraston avulla. Auringon lämmittämä pintavesi on tarkoitus kerätä syksyisin kausivarastoon, ja hyödyntää sitä asuntojen lämmityksessä talvikaudella. Kesäkaudella asunnot vastaavasti hyödyntäisivät kausivarastosta saatavaa energiaa asuntojen viilennykseen.

Kruunuvuorenranta kehittyy vesi- ja raideliikenneyhteyksien lisäksi myös palveluiden osalta edelleen. Lähialueella toimii parhaillaan kaksi päivittäistavarakauppaa sekä useita muita arjen palveluita tarjoavia yrityksiä, ja asuinrakennusten kivijalkoihin on tulossa lisää liiketiloja. Alueella on kattavat ulkoilumaastot aivan meren äärellä sekä kalliopoluilla.

Kultasirittäjän rakentamisen ennakoidaan alkavan alkukesästä, jolloin kohde valmistuu keväällä 2025. Kultasirittäjä on Skanska Kotien kolmas kohde Kruunuvuorenrannassa. Ensimmäinen kohde As. Oy Helsingin Kultavene valmistuu tämän vuoden syksyllä ja As. Oy Helsingin Maininki vuoden 2024 lopulla.