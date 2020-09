Kehitysvammaisten asumisyksiköt Kotikulta ja Kultapiha yhdistyvät

Vaasan kaupungin kehitysvammaisten asumisyksiköt Kotikulta ja Kultapiha ovat aikaisemmin sijainneet kahdessa eri paikassa ja sulautuvat nyt yhteen saman katon alle. Jatkossa yksiköstä käytetään nimeä Kultapiha. Kultapiha sijaitsee osoitteessa Sorsantie 10 D.

Kotikullan toiminta entisissä tiloissa Kustaalantiellä loppuu 4.9.2020. Kotikullan asukkaat ja henkilöstö muuttavat Kultapihan uusiin tiloihin tämän viikon aikana.

– Kultapiha sijaitsee pienkerrostalossa Kotirannalla osoitteessa Sorsantie 10 D. Kultapihaan kuuluu ryhmäkoti ja erillisiä tukiasuntoja, jotka sijaitsevat samassa pihapiirissä. Meillä on sekä tehostettua että tuettua palveluasumista kehitysvammaisille henkilöille. Yhteensä meillä on 11 asukaspaikkaa, kertoo Kultapihan ja Purohovin johtava ohjaaja Katja Suoste.

Kultapihan henkilökuntaan kuuluu yhdeksän hoitajaa, ja he työskentelevät kolmivuorotyössä. Henkilökunta ohjaa ja opastaa asukkaita mahdollisimman yksilöllisesti ottaen huomioon jokaisen asukkaan erityistarpeet. Asumisyksikön toiminta-ajatuksena on tukea asukkaita tasa-arvoiseen elämään monipuolisten ja yksilöllisten palveluiden avulla. Päämääränä on turvallinen, yksilöllinen ja mahdollisimman omatoiminen asuminen.