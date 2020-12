Keikalla.fi ja Digita tuovat livekeikat televisioon HybridiTV:n avulla

Keikalla.fi on Rockwayn yhteistyössä Lippu.fi:n ja Muusikkojen kanssa maaliskuussa 2020 perustama tapahtumastriimauspalvelu. Palvelu perustettiin helpottamaan koronapandemian muusikoille ja tuotantotyöntekijöille aiheuttamia tulonmenetyksiä. Toistaiseksi erilaisia tapahtumia on striimattu yli 120 ja lippuja myyty yli 30 000.

Digita ja Keikalla.fi tuovat joulumieltä suomalaisille pilotoimalla uudentyyppistä HybridiTV-palvelua antenni-tv-verkossa kolmen jouluviikolla esitettävän live-joulukonsertin muodossa. Pilotissa Keikalla.fi-palvelu tuodaan televisioon käytettäväksi kanavapaikalle 101 1.- 23.12.2020 väliseksi ajaksi. Palvelu lähetetään Digitan antenni-tv-verkon E-kanavanipussa, jonka väestöpeitto on 98 %.

”Olemme Rockwaylla todella innoissamme tämän pilotin julkaisusta. Yhteistyötä on valmisteltu puolisen vuotta ja molemmat osapuolet uskovat, että tässä on aineksia pitkään ja kaikille osapuolille hedelmälliseen yhteistyöhön. Haluan kiittää Digitaa ennakkoluulottomuudesta ja heittäytymisestä lähteä kokeilemaan jotain oikeasti uutta ja omalta osaltaan auttamaan koko tapahtuma-alaa tässä pitkittyneessä haastavassa tilanteessa. Luonnollisesti tämä on mahtava mahdollisuus myös Suomalaisille esiintyjille ja artisteille.”, kertoo Keikalla.fi-palvelun perustajan, Rockway Oy:n toimitusjohtaja Niklas Lindholm.

”Televisio päätelaitteena on edelleen paras videosisältöjen kuluttamiseen, iso ruutu, hyvä kuvanlaatu, hyvä äänentoisto, nettiyhteys, helppo käyttöliittymä ja yhteisöllisyys perheen ja ystävien kesken ovat television ehdottomia vahvuuksia. Julkaisijalle televisio tarjoaa edullisen ja helpon tien massayleisöille ja kaikille kohderyhmille”, vakuuttaa Digitan liiketoiminnan kehityspäällikkö Juha Ourila.

“Pilotti tarjoaa HybridiTV:n avulla television edut toisaalta kuluttajalle ja toisaalta maksullisen sisällön julkaisijalle. Pilotti osoittaa kuinka television kautta tapahtuva jakelu on mahdollista hyvin pienelläkin sisältömäärällä säilyttäen kuitenkin julkaisijan liiketoimintamalli. Konseptia tullaan kehittämään edelleen: pyrimme tuomaan suomalaisten koteihin täysin uuden tavan löytää ja kuluttaa sisältöä, joka on tähän saakka ollut löydettävissä vain netissä”.

Palvelun ensimmäisiä HybridiTV-esityksiä ovat Jarkko Aholan 22.12. Tampereen Tuomiokirkosta esitettävä joulukonsertti ja Tampereen Teatterin jo vuodesta 2012 täysille katsomoille esitetty joulunäytelmä, Saiturin joulu, joka esitetään 21.12. ja 22.12.

Miten palvelun saa käyttöönsä?

Keikalla.fi-palvelun saa käyttöönsä antenni-tv-verkossa, mikäli käytettävissä on laajakaistaan kytketty HybridiTV-ominaisuuden sisältävä äly-tv. Konsertin nähdäkseen tulee olla rekisteröitynyt Keikalla.fi-palveluun ja hankkinut pääsylipun Lippu.fi-palvelusta. Lippu.fi:stä saadulla koodilla saat lunastettua katseluoikeuden Keikalla.fi-palvelussa, jonka jälkeen voit siirtyä television kanavapaikalle 101, josta saa lisäohjeita.