Keikkajärjestäjä TuskaLive piiskaa metallikansaa ympärivuotisesti

Tuska-festivaalin taustaorganisaation perustama TuskaLive tuo metallimusiikin kovimmat nimet keikkalavoille Helsingistä Tornioon ja Joensuusta Seinäjoelle.

TuskaLive on konserttitoimisto, joka järjestää kansainvälisten ja kotimaisten metallihelmien Suomen-konsertteja ja -kiertueita ympäri vuoden. Sen taustalla toimii Tuska-festivaalin organisaatio.

Tuska-brändin alla festivaalin lisäksi keikkoja on kätilöity jo vuodesta 2005 ja TuskaLivenä niitä on järjestetty vuodesta 2015 lähtien jo yli 150 kappaletta. Nyt TuskaLive halutaan lohkaista selkeästi omaksi kokonaisuudekseen, ja keikat löytyvät tulevaisuudessa omista somekanavistaan.

“TuskaLive on elimellinen osa Tuska-perhettä, mutta koska keikkoja alkaa olla sen verran paljon Uudeltamaalta Lappiin, koettiin järkeväksi niin sanotusti antaa kasvavalle teinille oma huone ja kännykkä, jotta se ei sekoita vanhempien sosiaalista elämää niin pahasti”, TuskaLiven promoottori Jouni Markkanen kertoo.

Viimeisimpien kuukausien aikana TuskaLive on juoninut muun muassa Suomen kansainvälisesti tunnetuimman viikatemiespartion, vastikään lopettaneen Children Of Bodomin ja suomalaisesta mytologiasta ammentavan Amorphiksen kiertueet. Lisäksi TuskaLive on tuonut Suomeen esimerkiksi ruotsalaisen Sabatonin, norjalaisen black metal -legenda Mayhemin, thrash metal -pumppu Testamentin sekä ruotsalais-tanskalaisen Amaranthen ja blackgaze-synkistelijä Alcestin.

TuskaLive löytyy nyt Facebookista ja Instagramista.

Keikat tuovat helpotusta “Tuskannälkään”

Seuraavaksi TuskaLive tuo muun muassa Suomen melometalliylpeyden Sonata Arctican Oulun Teatrialle sekä norjalaisen Kvelertakin Helsinkiin ja Tampereelle.

Tänään julkistetaan myös jyväskyläläisen crossover thrash metal -yhtyeen Lost Societyn levyjulkkarit, joita juhlitaan Helsingin Tavastialla 23. huhtikuuta. Liput Lost Societyn keikalle löytyvät täältä.

Kaikki TuskaLive-keikat ja -kiertueet löytyvät kootusti TuskaLiven nettisivuilta ja somesta.