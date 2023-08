Keinoälyä hyödynnetään asiakaslupauksen muotoilussa ennennäkemättömällä tavalla

Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoavat vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, riippuvuushäiriöisille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 2 600:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on osa Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi

Vuonna 2014 perustettu suomalainen Sailer on Pohjolan luovin tutkimustalo. Se luo syvää ymmärrystä ihmisistä ja markkinoista uusilla ja innovatiivisilla menetelmillä Suomessa ja kansainvälisesti. Sailer auttaa asiakkaitaan oivaltamaan tuloksellisesti, miten olla parempi tulevaisuudessa. Lue lisää: www.sailer.fi