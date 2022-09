Keittiömaailman uudessa mallistossa korostuu luonnon inspiraatio ja uusi väri Lähde

Kotimainen Keittiömaailma ja sen keittiöt valmistava Novart on lanseerannut uuden tuotemallistonsa, joka seuraa viimeisimpiä trendejä ja vastaa asiakkaiden toiveisiin keittiön toiminnallisuuksien, vastuullisuuden ja ulkonäön osalta. Syksyn mallistolanseerauksessa korostui erityisesti luonnon inspiraatio, joka näkyy uuden Lähde-värin ja hartaasti toivotun tammikuvioisen melamiinioven lisäyksenä.

Väri on vaalean sinivihreä, kuten suomalaisissa metsissä olevat puhdasvetiset lähteet. Väri elää ja luo sävyynsä vivahteita ympäristönsä mukaan. Lähde-värin myötä Keittiömaailman pohjoisesta luonnosta inspiraationsa saaneessa Luonto-värikokoelmassa on nyt tarjolla jo 12 upeaa väriä.

”Lähde-värimme on herättänyt etukäteen suuresti kiinnostusta ja ihastusta. Se sopii täydellisesti tähän ajankuvaan kun kodilta ja keittiöltä toivotaan rauhaa, seesteisyyttä ja luonnollisuutta, mutta värejä halutaan silti hyödyntää. Väri sopii erinomaisesti puun pehmeiden sävyjen kanssa”, kertoo Novartin kaupallisen tuotevalikoiman päällikkö Eeva Kokkonen.

Lähde-väri on saatavilla maalattuihin oviin, levytuotteisiin ja runkovärinä.

Muita uutuuksia

Uudesta mallistosta löytyy nyt myös toivottu vaalea tammikuvioinen melamiiniovi. Mukana on myös muita uusia laminaattitasokuoseja- ja värejä. Laatikostojen sävy muuttuu uuteen, tyylikkääseen tumman harmaaseen.

”Vaalean tammen sävyisessä melamiiniovessa on pystysuuntainen puusyykuvio, joka on nyt trendien kärjessä. Sävynä vaalea tammi on pehmeä ja luonnollinen, joten se on helppo yhdistää muiden värien kanssa. Uutuusovi on trendikäs ja edullinen vaihtoehto aidon puun rinnalle, Eeva Kokkonen kertoo.

Mallistouutuuksiin voi käydä tutustumassa Keittiömaailma-myymälöissä. Ensimmäinen Lähde-värillä toteutettu keittiökokonaisuus on nähtävillä Lahden Keittiömaailmassa. Uudet tuotteet ovat saatavissa viikosta 35 alkaen.

Voit tutustua Lähde-väriin täältä.

Lisätiedot:

Eeva Kokkonen

Kaupallisen tuotevalikoiman päällikkö

Novart Oy

eeva.kokkonen@novart.fi

+358 40 7099466